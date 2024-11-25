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После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии
После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 25.11.2024
После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии
В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T06:19
2024-11-25T06:19
калуга
калужская область
владислав шапша
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил глава региона.Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241120/oblomki-bespilotnika-s-boezaryadom-nashli-na-ulitse-v-sevastopole-1141996156.html
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калуга, калужская область, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, пожар
После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии

В Калуге после падения беспилотника произошел пожар на предприятии - губернатор

06:19 25.11.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три беспилотника. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание", - написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил глава региона.
Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.
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КалугаКалужская областьВладислав ШапшаБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовостиПожар
 
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