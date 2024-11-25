https://crimea.ria.ru/20241125/posle-ataki-dronov-v-kaluge-proizoshel-pozhar-na-predpriyatii-1142100235.html

После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии

После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии - РИА Новости Крым, 25.11.2024

После атаки дронов в Калуге произошел пожар на предприятии

В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Калужской области... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T06:19

2024-11-25T06:19

2024-11-25T06:19

калуга

калужская область

владислав шапша

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. В Калуге в результате падения обломков беспилотника произошел пожар на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.Пострадавших, по предварительной информации, нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа, добавил глава региона.Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241120/oblomki-bespilotnika-s-boezaryadom-nashli-na-ulitse-v-sevastopole-1141996156.html

калуга

калужская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калуга, калужская область, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, пожар