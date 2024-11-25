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Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили
Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили
Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге, возникшее после падения обломков сбитого украинского беспилотника, потушен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T07:07
2024-11-25T07:16
пожар
калуга
владислав шапша
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге, возникшее после падения обломков сбитого украинского беспилотника, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Шапша добавил, что всего за ночь силы ПВО уничтожили восемь вражеских дронов.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Калугу беспилотниками. На месте падения обломков одного из сбитых БПЛА на территории промышленного предприятия возник пожар.Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракетаДевочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
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пожар, калуга, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили

В Калуге потушили пожар на предприятии после атаки беспилотников

07:07 25.11.2024 (обновлено: 07:16 25.11.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге, возникшее после падения обломков сбитого украинского беспилотника, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Возгорание на территории промышленного предприятия ликвидировано. Пострадавших, по предварительной информации, нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Шапша добавил, что всего за ночь силы ПВО уничтожили восемь вражеских дронов.
В ночь на понедельник ВСУ атаковали Калугу беспилотниками. На месте падения обломков одного из сбитых БПЛА на территории промышленного предприятия возник пожар.
Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.
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