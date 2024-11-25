https://crimea.ria.ru/20241125/pozhar-na-predpriyatii-v-kaluge-potushili-1142100554.html

Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили

Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Пожар на месте падения обломков беспилотника в Калуге потушили

Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге, возникшее после падения обломков сбитого украинского беспилотника, потушен. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T07:07

2024-11-25T07:07

2024-11-25T07:16

пожар

калуга

владислав шапша

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Возгорание на территории промышленного предприятия в Калуге, возникшее после падения обломков сбитого украинского беспилотника, потушен. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Шапша добавил, что всего за ночь силы ПВО уничтожили восемь вражеских дронов.В ночь на понедельник ВСУ атаковали Калугу беспилотниками. На месте падения обломков одного из сбитых БПЛА на территории промышленного предприятия возник пожар.Сутками ранее средства ПВО уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны отразили атаку на Калугу и область - над регионом уничтожены семь украинских беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбит беспилотникВСУ пытаются атаковать Севастополь - сбита ракетаДевочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

калуга

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, калуга, владислав шапша, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости