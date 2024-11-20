https://crimea.ria.ru/20241120/devochka-ranena-pri-atake-dronov-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1142013092.html

Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

15-летняя девочка ранена в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T20:42

2024-11-20T20:42

2024-11-20T20:42

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка ранена в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, инцидент произошел в селе Стригуны Борисовского района.По данным Гладкова, пострадавшая госпитализирована. Село Стригуны подверглось атакам трех беспилотников. В результате повреждено остекление в частном домовладении. Кроме того, загорелась сухая трава. Сотрудниками МЧС и силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на местах.Во вторник в Белгородской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, обломки упали на территорию промышленного предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и четверо взрослых ранены в ГорловкеУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от ЗеленскогоУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, новости