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Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
15-летняя девочка ранена в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T20:42
2024-11-20T20:42
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка ранена в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, инцидент произошел в селе Стригуны Борисовского района.По данным Гладкова, пострадавшая госпитализирована. Село Стригуны подверглось атакам трех беспилотников. В результате повреждено остекление в частном домовладении. Кроме того, загорелась сухая трава. Сотрудниками МЧС и силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на местах.Во вторник в Белгородской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, обломки упали на территорию промышленного предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток и четверо взрослых ранены в ГорловкеУкраина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от ЗеленскогоУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
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вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, новости
Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область - Гладков

20:42 20.11.2024
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. 15-летняя девочка ранена в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Стригуны Борисовского района.
"В детскую областную клиническую больницу родители привезли 15-летнюю девочку, получившую в результате атаки одного из беспилотников закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и ушиб коленного сустава", - написал он.
По данным Гладкова, пострадавшая госпитализирована. Село Стригуны подверглось атакам трех беспилотников. В результате повреждено остекление в частном домовладении. Кроме того, загорелась сухая трава. Сотрудниками МЧС и силами добровольной пожарной дружины возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на местах.
Во вторник в Белгородской области системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, обломки упали на территорию промышленного предприятия.
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Вячеслав ГладковБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьНовости
 
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