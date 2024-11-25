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Рост госдолга США приведет к финансовой катастрофе в мире – мнение
Рост госдолга США приведет к финансовой катастрофе в мире – мнение - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Рост госдолга США приведет к финансовой катастрофе в мире – мнение
Мировой экономике грозит финансовая катастрофа из-за роста госдолга США. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Ростислав Ищенко, и... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T06:10
2024-11-25T06:10
2024-11-25T06:10
мнения
ростислав ищенко
финансы
госдолг сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Мировой экономике грозит финансовая катастрофа из-за роста госдолга США. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Ростислав Ищенко, и уточнил, каких стран и почему это не коснется.В воскресенье стало известно, что государственный долг США обновил исторический максимум, превысив отметку в 36 триллионов долларов. По прогнозу американского Минфина, он продолжит расти.И отметил, что США ждут годы, которые гораздо хуже 90-х на постсоветском пространстве. А экономическая катастрофа в США отразится на всем мире.Ростислав Ищенко напомнил, что еще в нулевых годах, когда стало ясно, что США вступают в системный кризис, Россия, а затем и Китай вместе с нашей страной, предлагали США организовать "мягкую посадку": мы не будем разрушать глобальную долларовую систему, а плавно ее реформируем на протяжении 10-летий. Однако США выбрали другой путь, решив нанести стратегическое поражение России и Китаю."Долларовая система вышла из режима контролируемого упадка. Доллар утрачивает позиции мирового лидера валюты и валюты торговых расчетов. Причем происходит это быстрее, чем на его (доллара – ред.) место приходят другие валюты. Если бы сейчас долларовая система рухнула в один день, то на следующий день 60-80% мировой торговли остановилось бы, потому что непонятно, как рассчитываться", – объясняет политолог.При этом он отмечает, что весь мир пытается обезопасить себя. По словам эксперта, все озабочены, в том числе в рамках БРИКС, чем рассчитываться друг с другом, ведь все валюты сейчас привязаны к доллару. Замена же моновалютной системы на поливалютную несет в себе серьезные риски."Сейчас все адекватные государства пытаются отработать финансовое взаимодействие в международной торговле на случай такого экономического кризиса. Собираются в рамках БРИКС, чтобы принять участие в разработке альтернативной экономической системы. Поэтому Запад так волнуется по поводу саммитов БРИКС", – подчеркнул политолог.Если такая система будет создана вовремя, Запад впадет в экономическую катастрофу, а Россию, по словам политолога, это заденет меньше всего, потому что она сможет приспособиться.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги возвращать не планируют: на что готовы США для сохранения гегемонииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономикиКрах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада
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мнения, ростислав ищенко, финансы, госдолг сша, в мире, сша
Рост госдолга США приведет к финансовой катастрофе в мире – мнение
Финансовая катастрофа грозит мировой экономике из-за роста госдолга США – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
Мировой экономике грозит финансовая катастрофа из-за роста госдолга США. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал политолог Ростислав Ищенко, и уточнил, каких стран и почему это не коснется.
В воскресенье стало известно, что государственный долг США обновил исторический максимум
, превысив отметку в 36 триллионов долларов. По прогнозу американского Минфина, он продолжит расти.
"Госдолг США обновляется на протяжении последних 10 лет. Думаю, будет обновляться и дальше, и тогда мировой экономике грозит финансовая катастрофа", – выразил мнение эксперт.
И отметил, что США ждут годы, которые гораздо хуже 90-х на постсоветском пространстве. А экономическая катастрофа в США отразится на всем мире.
Ростислав Ищенко напомнил, что еще в нулевых годах, когда стало ясно, что США вступают в системный кризис, Россия, а затем и Китай вместе с нашей страной, предлагали США организовать "мягкую посадку": мы не будем разрушать глобальную долларовую систему, а плавно ее реформируем на протяжении 10-летий. Однако США выбрали другой путь, решив нанести стратегическое поражение России и Китаю.
"Долларовая система вышла из режима контролируемого упадка. Доллар утрачивает позиции мирового лидера валюты и валюты торговых расчетов. Причем происходит это быстрее, чем на его (доллара – ред.) место приходят другие валюты. Если бы сейчас долларовая система рухнула в один день, то на следующий день 60-80% мировой торговли остановилось бы, потому что непонятно, как рассчитываться", – объясняет политолог.
При этом он отмечает, что весь мир пытается обезопасить себя. По словам эксперта, все озабочены, в том числе в рамках БРИКС, чем рассчитываться друг с другом, ведь все валюты сейчас привязаны к доллару. Замена же моновалютной системы на поливалютную несет в себе серьезные риски.
"Сейчас все адекватные государства пытаются отработать финансовое взаимодействие в международной торговле на случай такого экономического кризиса. Собираются в рамках БРИКС, чтобы принять участие в разработке альтернативной экономической системы. Поэтому Запад так волнуется по поводу саммитов БРИКС", – подчеркнул политолог.
Если такая система будет создана вовремя, Запад впадет в экономическую катастрофу, а Россию, по словам политолога, это заденет меньше всего, потому что она сможет приспособиться.
"У нас почти все свое. Да, производство может сократиться, придется адаптироваться к новым условиям, ориентироваться в основном на внутренний рынок и ближайшие небольшие рынки. Но в целом Россия так может жить. А большая часть мира – нет. Для них это будет социальный взрыв", – уверен эксперт.
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