https://crimea.ria.ru/20230314/krakh-bankov-ssha-finansovyy-analitik-sdelal-prognoz-dlya-ekonomiki-zapada-1127534628.html

Крах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

Крах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Крах банков США: финансовый аналитик сделал прогноз для экономики Запада

Разорение крупнейших банков США является бумерангом введения множества экономических санкций против конкурентов, прежде всего России, ради сохранения мирового... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T19:41

2023-03-14T19:41

2023-03-14T19:41

радио "спутник в крыму"

экономика

сша

банковский кризис в сша

мнения

михаил беляев

в мире

санкции против россии

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Финансовый аналитик Михаил Беляев Финансовый аналитик Михаил Беляев: крах банковской системы США – бумеранг антироссийских санкций audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Разорение крупнейших банков США является бумерангом введения множества экономических санкций против конкурентов, прежде всего России, ради сохранения мирового господства. При этом риск обрушения всей экономики Запада существует высокий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.Кризис банковской системы СШАЗа считанные дни в США разорились сразу два крупнейших банка. Первым из системы выпал Silicon Valley Bank (SVB), обанкротившийся меньше чем за двое суток. Вторым стал Signature Bank, активы которого еще в конце 2022 года составляли 110 млрд долларов. 13 марта американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, призвав граждан США не сомневаться в стабильности банковской системы и безопасности депозитов и заверив, что руководство страны примет все меры, чтобы избежать кризиса. Комментируя это, официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказала предположение, что "США напечатают больше долларов, чем вызовут еще более глобальные проблемы в мире". Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты по вине нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена стоят на пороге очередной Великой депрессии. А французский политик Флориан Филиппо высказал мнение, что финансовый хаос, к которому приведет крах крупнейших банков Запада, может спровоцировать Третью мировую войну.Причины разорения крупнейших банков СШАПо словам Беляева, хоть он сам и является сторонником "более спокойного и взвешенного отношения к тому, что происходит сейчас в Соединенных Штатах", ситуацию в экономике там действительно можно охарактеризовать "как очень непростую" и "предкризисную".Но дело не в банках, подчеркнул он. Корнем проблемы и общей причиной их разорения, которое рискует стать началом обрушения всей банковской системы Запада, является введение санкций, прежде всего против России.Ситуация быстро усугубилась еще и потому, что санкциям, ударившим по самим США и Европе, предшествовали ковидные ограничения, которые разбалансировали экономику Запада. Кроме того, ее перестройки потребовала волна научно-технического прогресса, которая, "с одной стороны – очень хорошо, а с другой – дополнительная нагрузка ", опасная в сложившихся условиях.В то же время у каждого банка США была собственная причина краха на фоне ослабевшей экономики, отмечает эксперт.Так, причиной развала SVB – банка, работавшего в эпицентре технического прогресса, в Силиконовой долине, – стало то, что "вследствие шаткости экономики в негативную финансовую зону попали его основные клиенты"."То есть те компании, которые были или стартапы, или были завязаны на новейшие технологии. Они еще не устоялись в экономическом плане, были слабенькие. Они, конечно, обещали прогресс, но его обещают тогда, когда все хорошо, а когда плохо – устойчивость под вопросом. Это определило падение... А там – классический набег вкладчиков", – пояснил эксперт.Собственной причиной развала банка Signature стала его зависимость от криптовалюты: на ее основе была в основном сформирована депозитная база этой финансовой организации. "Криптовалютный рынок провалился – провалились все показатели банка", – отметил Беляев.О рисках полномасштабного кризиса экономики ЗападаНынешний кризис нельзя сравнивать с кризисом 2008 года: у них совершенно разные причины, отмечает эксперт. Тот был ипотечным, то есть " банки полопались" из-за невыплат по кредитам. Здесь же нельзя сказать, что кассы банков опустели."Просели не внутренние кошельки, не касса, просели их ценные бумаги, на банковскую кухню это пока не влияет", – отметил Беляев. И если банкам удастся убедить народ в том, что они находятся в устойчивом положении и не надо бежать снимать депозиты, кризиса многие смогут избежать, добавил он.Но главное: власти США должны отказаться от борьбы с инфляцией с помощью высокой ключевой ставки, душа тем самым промышленность, ведь каждое предприятие работает на кредите, и высокую ставку в условиях сложностей в экономике не в состоянии одолеть, сказал эксперт."Если они этого не сделают, а будут стоять на своей жесткой денежно-кредитной политике, то получат банковский кризис, причем полномасштабный абсолютно", - подвел итог Беляев.Читайте также на РИА Новости Крым:Во Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка Путин: экономика России преодолела возникшие риски

https://crimea.ria.ru/20230123/vo-vsemirnom-banke-sprognozirovali-prodolzhitelnoe-zamedlenie-ekonomiki-1126524805.html

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экономика, сша, банковский кризис в сша, мнения, михаил беляев, в мире, санкции против россии