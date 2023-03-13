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"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе
"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе - РИА Новости Крым, 13.03.2023
"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе
Американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации на фоне начавшегося в стране банковского кризиса, призвав граждан США не сомневаться... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:58
2023-03-13T16:54
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
экономика
в мире
банковский кризис в сша
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации на фоне начавшегося в стране банковского кризиса, призвав граждан США не сомневаться в стабильности банковской системы.Что будет с депозитами в СШАКрах сразу двух финансовых организаций не несет системного риска для американской банковской системы в целом, заявил Байден. Он заверил жителей Штатов, что все их депозиты будут доступны при необходимости."Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся", - заявил он.Также президент США выразил уверенность, что проблемы обанкротившихся кредитных организаций не нанесут ущерба американским налогоплательщикам."Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", - сказал он.И пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности.Экономика "выплывет" самаВ ходе своего выступления Байден не анонсировал никаких дополнительных мер поддержки экономики после краха банков. Но при этом заявил, что будет добиваться ужесточения регулирующих норм для американских финансовых организаций.Ранее регуляторы американского штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank – это стало самым крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Федеральная корпорация страхования вкладов перевела все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру. Позже стало известно о закрытии нью-йоркского Signature Bank. На фоне таких событий американские СМИ заявили, что если администрация Байдена оперативно не разработает план по спасению вкладчиков SVB, то стране грозит кризис банковской системы.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов РоссииСША сняли санкции с четырех "дочек" СбербанкаПутин: экономика России преодолела возникшие риски
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), экономика, в мире, банковский кризис в сша, общество, новости
"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе

Байден в экстренном обращении призвал жителей США не сомневаться в стабильности банков

16:58 13.03.2023
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Американский президент Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации на фоне начавшегося в стране банковского кризиса, призвав граждан США не сомневаться в стабильности банковской системы.
"Американцы могут быть уверены в том, что банковская система остается в безопасности", - заявил он в ходе своего выступления в понедельник.

Что будет с депозитами в США

Крах сразу двух финансовых организаций не несет системного риска для американской банковской системы в целом, заявил Байден. Он заверил жителей Штатов, что все их депозиты будут доступны при необходимости.
"Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся", - заявил он.
Также президент США выразил уверенность, что проблемы обанкротившихся кредитных организаций не нанесут ущерба американским налогоплательщикам.
"Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", - сказал он.
И пообещал, что руководство обанкротившихся банков будет уволено и привлечено к ответственности.

Экономика "выплывет" сама

В ходе своего выступления Байден не анонсировал никаких дополнительных мер поддержки экономики после краха банков. Но при этом заявил, что будет добиваться ужесточения регулирующих норм для американских финансовых организаций.
"Я запрошу Конгресс и регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь. А также для того, чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес", - добавил президент Штатов.
Ранее регуляторы американского штата Калифорния закрыли банк Silicon Valley Bank – это стало самым крупным банкротством кредитной организации в США после финансового кризиса 2008 года. Федеральная корпорация страхования вкладов перевела все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру. Позже стало известно о закрытии нью-йоркского Signature Bank. На фоне таких событий американские СМИ заявили, что если администрация Байдена оперативно не разработает план по спасению вкладчиков SVB, то стране грозит кризис банковской системы.
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СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)ЭкономикаВ миреБанковский кризис в СШАОбществоНовости
 
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