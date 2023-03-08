США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка
Минфин США вывел из санкционного списка четыре "дочки" Сбербанка
19:16 08.03.2023 (обновлено: 19:37 08.03.2023)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства.
Согласно документу, из-под ограничительных мер были выведены четыре компании, связанных ранее с российским банком.
Так, из списка выведен казахстанский Bereke Bank (прежнее название — "Тексакабанк"). По информации "Комерсанта", он был выкуплен у Сбербанка местным холдингом "Байтерек" в сентябре 2022 года.
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Сбербанк зашел в Крым
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие западные санкции. По мнению американских властей, таким образом Вашингтон "теперь полностью заблокировал две трети российского банковского сектора".
17 марта 2022 года Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут "спокойно приходить в Крым и Севастополь".
О начале работы организации на полуострове стало известно 18 января 2023 года. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
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