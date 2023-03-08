Рейтинг@Mail.ru
США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка - РИА Новости Крым, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230308/ssha-snyali-sanktsii-s-chetyrekh-dochek-sberbanka-1127417238.html
США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка
США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка - РИА Новости Крым, 08.03.2023
США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка
Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении... РИА Новости Крым, 08.03.2023
2023-03-08T19:16
2023-03-08T19:37
сбербанк в крыму
санкции против россии
в мире
политика
экономика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124483160_0:19:2984:1698_1920x0_80_0_0_1b86b61f86b7b53ea0f556804069ab21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства.Так, из списка выведен казахстанский Bereke Bank (прежнее название — "Тексакабанк"). По информации "Комерсанта", он был выкуплен у Сбербанка местным холдингом "Байтерек" в сентябре 2022 года.Сбербанк зашел в КрымПосле начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие западные санкции. По мнению американских властей, таким образом Вашингтон "теперь полностью заблокировал две трети российского банковского сектора".О начале работы организации на полуострове стало известно 18 января 2023 года. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕСЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов
https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124483160_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9fca458b987b8df405008408f196d95a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбербанк в крыму, санкции против россии, в мире, политика, экономика, сша
США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка

Минфин США вывел из санкционного списка четыре "дочки" Сбербанка

19:16 08.03.2023 (обновлено: 19:37 08.03.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд
Флаг США на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства.
Согласно документу, из-под ограничительных мер были выведены четыре компании, связанных ранее с российским банком.
Так, из списка выведен казахстанский Bereke Bank (прежнее название — "Тексакабанк"). По информации "Комерсанта", он был выкуплен у Сбербанка местным холдингом "Байтерек" в сентябре 2022 года.
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
25 февраля, 09:50
США ввели новые санкции против России

Сбербанк зашел в Крым

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие западные санкции. По мнению американских властей, таким образом Вашингтон "теперь полностью заблокировал две трети российского банковского сектора".

17 марта 2022 года Путин заявил, что российские банки и компании, попавшие под ограничения, могут "спокойно приходить в Крым и Севастополь".

О начале работы организации на полуострове стало известно 18 января 2023 года. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.
Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
Это незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов
 
Сбербанк в КрымуСанкции против РоссииВ миреПолитикаЭкономикаСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03Митингующие в Тбилиси поставили властям ультиматум
19:16США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка
18:51Россия должна создать буферную зону у своих границ – депутат Госдумы
18:11Генсек НАТО Столтенберг: Артемовск может пасть в ближайшие дни
17:17ВСУ ударили по Энергодару зажигательными снарядами – власти
16:38Российская нефть дорожает на фоне роста спроса в Китае и Индии – СМИ
15:49Наступление армии России в Донбассе: уничтожены около 500 боевиков ВСУ
15:42Российские военные уничтожили штаб мотопехотной бригады ВСУ в Донбассе
15:07Путин наградил орденом Мужества журналистку из Херсонской области
15:02Боевой дельфин из Крыма: Захарова высмеяла версию о подрыве "потоков"
14:45Майдан по-грузински: возможен ли госпереворот в Тбилиси
13:54Час замены Зеленского стремительно приближается – политолог
13:33Как силовики и другие мужчины женщин с праздником поздравляют - фото
13:26Росгвардейцы поздравили с праздником женщин в новых регионах 1:24
13:11Сенатор назвал цель публикаций в СМИ о теракте на "Северных потоках"
12:21У Кадырова в Чехии украли жеребца стоимостью 10 млн долларов
12:00У политики женское лицо: самые известные дамы с трибун
11:47Российские силы взяли под полный контроль восточную часть Артемовска
11:39COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:29На Украине хотят легализовать однополые "партнерства" для ВСУ
Лента новостейМолния