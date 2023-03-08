https://crimea.ria.ru/20230308/ssha-snyali-sanktsii-s-chetyrekh-dochek-sberbanka-1127417238.html

США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка

США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка - РИА Новости Крым, 08.03.2023

США сняли санкции с четырех "дочек" Сбербанка

Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении... РИА Новости Крым, 08.03.2023

2023-03-08T19:16

2023-03-08T19:16

2023-03-08T19:37

сбербанк в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Министерство финансов США исключило из санкционных списков несколько дочерних структур российского Сбербанка, говорится в распространенном в среду заявлении американского ведомства.Так, из списка выведен казахстанский Bereke Bank (прежнее название — "Тексакабанк"). По информации "Комерсанта", он был выкуплен у Сбербанка местным холдингом "Байтерек" в сентябре 2022 года.Сбербанк зашел в КрымПосле начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Сбербанк попал под блокирующие западные санкции. По мнению американских властей, таким образом Вашингтон "теперь полностью заблокировал две трети российского банковского сектора".О начале работы организации на полуострове стало известно 18 января 2023 года. Главы Республики Крым и Севастополя заявили, что приход такого крупного игрока позволит повысить доступность, скорость и качество банковских услуг для населения.Первые клиентские офисы банка должны открыться уже в первом полугодии 2023-го. В пресс-службе банка уточнили, что до конца года сеть устройств самообслуживания заработает на территории всего полуострова. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах. Отделения начнут работать в первом полугодии, и в течение года все ключевые услуги и сервисы станут доступны жителям и гостям полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕСЭто незаконно: Швейцария не поддержала конфискацию российских активов

https://crimea.ria.ru/20230225/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1127189043.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк в крыму, санкции против россии, в мире, политика, экономика, сша