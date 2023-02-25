https://crimea.ria.ru/20230225/sanktsii-protiv-mediagruppy-rossiya-segodnya--samorazrushenie-dlya-es-1127201003.html
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" станут для Европейского союза очередным шагом саморазрушения "в угоду неизвестно кому", уверен гендиректор... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T23:18
2023-02-25T23:18
2023-02-25T23:23
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
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новости
европейский союз
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" станут для Европейского союза очередным шагом саморазрушения "в угоду неизвестно кому", уверен гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня". Новые ограничения коснулись и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского. Всего после в 10-м санкционном пакете ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций.Ранее стало известно, что арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС.В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕССША ввели новые санкции против РоссииСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", дмитрий киселев, в мире, санкции против россии, новости, европейский союз, мнения
Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
Киселев назвал шагом саморазрушения для Европы санкции против медиагруппы "Россия сегодня"
23:18 25.02.2023 (обновлено: 23:23 25.02.2023)