https://crimea.ria.ru/20230225/sanktsii-protiv-mediagruppy-rossiya-segodnya--samorazrushenie-dlya-es-1127201003.html

Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС

Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС

Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" станут для Европейского союза очередным шагом саморазрушения "в угоду неизвестно кому", уверен гендиректор... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T23:18

2023-02-25T23:18

2023-02-25T23:23

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

в мире

санкции против россии

новости

европейский союз

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" станут для Европейского союза очередным шагом саморазрушения "в угоду неизвестно кому", уверен гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.Ранее стало известно, что в 10-й пакет санкций Евросоюза попала медиагруппа "Россия сегодня". Новые ограничения коснулись и ее исполнительного директора Кирилла Вышинского. Всего после в 10-м санкционном пакете ЕС оказались 1 473 физлиц и 205 организаций.Ранее стало известно, что арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС.В начале февраля санкции против медиагруппы "Россия сегодня" ввела Канада.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕССША ввели новые санкции против РоссииСанкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, в мире, санкции против россии, новости, европейский союз, мнения