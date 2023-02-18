https://crimea.ria.ru/20230218/sanktsiyam-protiv-rossii-gotovili-do-svo--priznanie-glava-evrokomissii-1127066009.html

Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с Белым домом и минфином прорабатывали санкции против России за два месяца до начала... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T14:16

2023-02-18T14:16

2023-02-18T14:22

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урсула фон дер ляйен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с Белым домом и минфином прорабатывали санкции против России за два месяца до начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление она сделала во время Мюнхенской конференции по безопасности.На видео ее выступления, опубликованном в Twitter, она заявила, что Европу к таким действиям подтолкнула публикация разведданных от США о размещении войск на границах России.По словам главы Еврокомиссии, ограничения должны были в первую очередь ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.Ранее о том, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас не время для диалога с Россией о мире – МакронЕвропарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия КиевуЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева

https://crimea.ria.ru/20230131/vo-frantsii-otsenili-vliyanie-na-evropu-antirossiyskikh-sanktsiy-1126683707.html

европа

россия

сша

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, европарламент , европейский союз, политика, россия, санкции против россии, сша, в мире, сво, урсула фон дер ляйен