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Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с Белым домом и минфином прорабатывали санкции против России за два месяца до начала... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T14:16
2023-02-18T14:22
европа
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политика
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санкции против россии
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в мире
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урсула фон дер ляйен
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с Белым домом и минфином прорабатывали санкции против России за два месяца до начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление она сделала во время Мюнхенской конференции по безопасности.На видео ее выступления, опубликованном в Twitter, она заявила, что Европу к таким действиям подтолкнула публикация разведданных от США о размещении войск на границах России.По словам главы Еврокомиссии, ограничения должны были в первую очередь ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.Ранее о том, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейчас не время для диалога с Россией о мире – МакронЕвропарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия КиевуЗахват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и Киева
https://crimea.ria.ru/20230131/vo-frantsii-otsenili-vliyanie-na-evropu-antirossiyskikh-sanktsiy-1126683707.html
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европа, европарламент , европейский союз, политика, россия, санкции против россии, сша, в мире, сво, урсула фон дер ляйен
Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии: антироссийские санкции подготовили за два месяца до начала СВО

14:16 18.02.2023 (обновлено: 14:22 18.02.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз совместно с Белым домом и минфином прорабатывали санкции против России за два месяца до начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление она сделала во время Мюнхенской конференции по безопасности.
На видео ее выступления, опубликованном в Twitter, она заявила, что Европу к таким действиям подтолкнула публикация разведданных от США о размещении войск на границах России.
"Мой кабинет, Еврокомиссия, начал работать с Белым домом и министерством финансов уже в декабре над возможными санкциями против России в случае конфликта с Украиной", — заявила политик.
По словам главы Еврокомиссии, ограничения должны были в первую очередь ударить по высокотехнологичным и незаменимым товарам Запада на российском рынке.
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31 января, 17:29
Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
Ранее о том, что Североатлантический альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.
17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции – кризис на Украине и пути его преодоления.
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ЕвропаЕвропарламентЕвропейский СоюзПолитикаРоссияСанкции против РоссииСШАВ миреСВОУрсула фон дер Ляйен
 
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