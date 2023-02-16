https://crimea.ria.ru/20230216/evroparlament-prizyvaet-naraschivat-postavki-vsekh-vidov-oruzhiya-kievu-1127025898.html

Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву

Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву

Депутаты Европейского парламента в четверг приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму,... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T16:49

2023-02-16T16:49

2023-02-16T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутаты Европейского парламента в четверг приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму, включая поставки самолетов и ракет, пишет РИА Новости.Большинством голосовПо итогам голосования резолюцию поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.При этом большинством голосов евродепутаты отказались признавать вероятность перерастания украинского конфликта в войну между ядерными державами и не стали включать этот тезис в резолюцию, а также отклонили поправки с призывами к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта."Победить" РоссиюВместо этого поддержали создание "специального трибунала по Украине", расширение антироссийских санкций, конфискацию российских активов, а также поставили перед киевским режимом "основную задачу" – любой ценой "победить" Россию и задекларировали необходимость в непрерывных поставках Украине "всех без исключения видов вооружений".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныК чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение экспертаЗахарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"

https://crimea.ria.ru/20230202/kak-otvetit-rossiya-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-ukraine--lavrov-1126726129.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европа, европейский союз, европарламент , в мире, украина, россия, поставки западного оружия украине, сво, санкции против россии, новости