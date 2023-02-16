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Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву
Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву
Депутаты Европейского парламента в четверг приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму,... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T16:49
2023-02-16T16:49
европа
европейский союз
европарламент
в мире
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поставки западного оружия украине
сво
санкции против россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутаты Европейского парламента в четверг приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму, включая поставки самолетов и ракет, пишет РИА Новости.Большинством голосовПо итогам голосования резолюцию поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.При этом большинством голосов евродепутаты отказались признавать вероятность перерастания украинского конфликта в войну между ядерными державами и не стали включать этот тезис в резолюцию, а также отклонили поправки с призывами к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта."Победить" РоссиюВместо этого поддержали создание "специального трибунала по Украине", расширение антироссийских санкций, конфискацию российских активов, а также поставили перед киевским режимом "основную задачу" – любой ценой "победить" Россию и задекларировали необходимость в непрерывных поставках Украине "всех без исключения видов вооружений".Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента УкраиныК чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение экспертаЗахарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"
https://crimea.ria.ru/20230202/kak-otvetit-rossiya-na-postavki-dalnoboynogo-oruzhiya-ukraine--lavrov-1126726129.html
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РИА Новости Крым
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европа, европейский союз, европарламент , в мире, украина, россия, поставки западного оружия украине, сво, санкции против россии, новости
Европарламент призывает наращивать поставки всех видов оружия Киеву

Депутаты Европарламента приняли антироссийскую резолюцию

16:49 16.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. Депутаты Европейского парламента в четверг приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму, включая поставки самолетов и ракет, пишет РИА Новости.

Большинством голосов

По итогам голосования резолюцию поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.
При этом большинством голосов евродепутаты отказались признавать вероятность перерастания украинского конфликта в войну между ядерными державами и не стали включать этот тезис в резолюцию, а также отклонили поправки с призывами к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта.
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"Победить" Россию

Вместо этого поддержали создание "специального трибунала по Украине", расширение антироссийских санкций, конфискацию российских активов, а также поставили перед киевским режимом "основную задачу" – любой ценой "победить" Россию и задекларировали необходимость в непрерывных поставках Украине "всех без исключения видов вооружений".
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
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ЕвропаЕвропейский СоюзЕвропарламентВ миреУкраинаРоссияПоставки западного оружия УкраинеСВОСанкции против РоссииНовости
 
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