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К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта - РИА Новости Крым, 27.11.2022
К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
следует отнестись со всей серьёзностью и принять жёсткие меры в ответ на это решение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T17:48
2022-11-27T17:48
политика
в мире
безопасность республики крым и севастополя
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. К резолюции Европарламента о признании России "страной - спонсором терроризма" следует отнестись со всей серьёзностью и принять жёсткие меры в ответ на это решение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.По мнению эксперта, дааным решением Запад готовит почву для легализации отъема замороженных российских активов, но проблема состоит не только в этом."Если сейчас жёстко не опротестовать это решение, дети нынешних западных обывателей нэ будут воспитываться именно в той парадигме, что Россия - это" страна - террорист". Как тогда наши граждане будут выезжать за рубеж? Решение этих западных организаций обычно распространяются не только на государство, а и на всех его жителей. Уверен, что за этой резолюцией последуют еще более серьезные решения – экономические, политические и в том числе военные. Это серьезнейшая угроза безопасности страны", - прогнозирует Кашканов.Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты&gt;&gt;По мнению эксперта, российской стороне следует жёстко ответить на это решение Европарламента. на дипломатическом уровне, по его словам, на дипломатическом упрвне как минимум должно быть сделано официальное заявление с чётким разъяснением позиции РФ. Также МИДу страны необходимо опротестовать это решение в международных инстанциях, в том числе в ООН. Кроме того, должны быть пересмотрены отношения РФ со странами, которые проголосовали за принятие данной резолюции, убеждён аналитик.Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма"&gt;&gt;
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Алексей Гончаров
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
политика, в мире, безопасность республики крым и севастополя, европейский союз
К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта

Эксперт Кашканов рассказал, к чему может привести резолюция Европарламента по России

17:48 27.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. К резолюции Европарламента о признании России "страной - спонсором терроризма" следует отнестись со всей серьёзностью и принять жёсткие меры в ответ на это решение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.

"На мой взгляд, мы недостаточно серьёзно отнеслись к этому решению. Агрессивный в отношении России внешний мир в очередной раз использовал подмену понятий и тем самым нашёл в лице западных обывателей благодатную почву, чтобы взрастить зерно ненависти к России. В западных СМИ этот повод активно раскручивается, и их усилиями в мозгу обывателей, особенно детей и молодёжи, Россия будет ассоциироваться с терроризмом", - сказал Кашканов.

По мнению эксперта, дааным решением Запад готовит почву для легализации отъема замороженных российских активов, но проблема состоит не только в этом.
"Если сейчас жёстко не опротестовать это решение, дети нынешних западных обывателей нэ будут воспитываться именно в той парадигме, что Россия - это" страна - террорист". Как тогда наши граждане будут выезжать за рубеж? Решение этих западных организаций обычно распространяются не только на государство, а и на всех его жителей. Уверен, что за этой резолюцией последуют еще более серьезные решения – экономические, политические и в том числе военные. Это серьезнейшая угроза безопасности страны", - прогнозирует Кашканов.
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По мнению эксперта, российской стороне следует жёстко ответить на это решение Европарламента. на дипломатическом уровне, по его словам, на дипломатическом упрвне как минимум должно быть сделано официальное заявление с чётким разъяснением позиции РФ. Также МИДу страны необходимо опротестовать это решение в международных инстанциях, в том числе в ООН. Кроме того, должны быть пересмотрены отношения РФ со странами, которые проголосовали за принятие данной резолюции, убеждён аналитик.
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