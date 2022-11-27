https://crimea.ria.ru/20221127/k-chemu-mozhet-privesti-rezolyutsiya-ep-po-rossii---preduprezhdenie-eksperta-1125571740.html

К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта

К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта - РИА Новости Крым, 27.11.2022

К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта

следует отнестись со всей серьёзностью и принять жёсткие меры в ответ на это решение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T17:48

2022-11-27T17:48

2022-11-27T17:48

политика

в мире

безопасность республики крым и севастополя

европейский союз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. К резолюции Европарламента о признании России "страной - спонсором терроризма" следует отнестись со всей серьёзностью и принять жёсткие меры в ответ на это решение. Такое мнение РИА Новости Крым высказал полковник ФСО в запасе, эксперт по безопасности Василий Кашканов.По мнению эксперта, дааным решением Запад готовит почву для легализации отъема замороженных российских активов, но проблема состоит не только в этом."Если сейчас жёстко не опротестовать это решение, дети нынешних западных обывателей нэ будут воспитываться именно в той парадигме, что Россия - это" страна - террорист". Как тогда наши граждане будут выезжать за рубеж? Решение этих западных организаций обычно распространяются не только на государство, а и на всех его жителей. Уверен, что за этой резолюцией последуют еще более серьезные решения – экономические, политические и в том числе военные. Это серьезнейшая угроза безопасности страны", - прогнозирует Кашканов.Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты>>По мнению эксперта, российской стороне следует жёстко ответить на это решение Европарламента. на дипломатическом уровне, по его словам, на дипломатическом упрвне как минимум должно быть сделано официальное заявление с чётким разъяснением позиции РФ. Также МИДу страны необходимо опротестовать это решение в международных инстанциях, в том числе в ООН. Кроме того, должны быть пересмотрены отношения РФ со странами, которые проголосовали за принятие данной резолюции, убеждён аналитик.Захарова предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма">>

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

политика, в мире, безопасность республики крым и севастополя, европейский союз