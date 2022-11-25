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Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты
Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты
Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать вариант "деоккупации Крыма невоенным путем" может быть как сигналом к возможному торгу, РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T11:59
2022-11-25T11:59
политика
владимир зеленский (президент украины)
наталья киселева
форго
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать вариант "деоккупации Крыма невоенным путем" может быть как сигналом к возможному торгу, так и простым пиар-ходом для привлечения внимания к своей персоне, но в любом случае Россия не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности полуострова. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".От Зеленского ничего не зависитТакое заявление Зеленского можно, конечно, трактовать как сигнал к возможному "торгу" и переговорам. Но со стороны России торг в данном вопросе невозможен, а если говорить о Зеленском, то он в любом геополитическом раскладе выступает в качестве пешки. Марионеточный киевский режим и марионеточный президент", - считает доцент Крымского федерального университета, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.По мнению эксперта, формат переговоров, если таковые и состоятся, будет определяться не в офисе украинского президента на Банковой или в бункере, где он прячется, а "в кабинетах, расположенных в других государствах".Риторика Зеленского, как и все его действия, зависят от внешнего воздействия, подчеркнула Киселева. Потому от его согласия или несогласия с российским статусом Крыма ничего не зависит.Что касается реальных действий киевского режима в отношении полуострова в ближайшей перспективе, в этом плане ничего не изменится, считает Киселева."Попытки разрушить инфраструктуру останутся. Подготовка диверсий и диверсантов также будет проводиться. Крым в риторике украинских нацистов и "адвокатов дьявола" от коллективного Запада тоже останется. Вот, например, в недавно принятой резолюции Европарламента предлагается внести в санкционный список всех крымчан, "причастных к выборам" на полуострове. Пусть этим и займутся. Это более миллиона человек с фамилиями от А до Я, так что времени займет много", - подытожила аналитик."Корм" для электоратаДекан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в свою очередь видит в словах Зеленского о Крыме желание как-то поддержать интерес к собственной персоне и "интригу вокруг своей идейности на посту президента Украины".Кроме того, считает Шатилов, сегодня Зеленскому нужно "подкормить" украинское население какими-то победными обещаниями, поскольку эйфория от занятия Херсона уже фактически рассеяна ударами российских ракет по объектам критической инфраструктуры Украины."Какой прок от взятия Херсона, когда у тебя нет воды, электричества, связи, и ты находишься в каменном веке, причем без каких-то перспектив на быстрый возврат хотя бы в век двадцатый. Поэтому надо чем-то электорат интриговать, чем-то стимулировать, иначе украинское общество совсем загрустит и впадет в состояние уныния", – полагает эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-vernut-krym-nevoennym-putem-1125536928.html
украина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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политика, владимир зеленский (президент украины), наталья киселева, форго, украина
Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты

Политологи Киселева и Шатилов объяснили смысл слов Зеленского о "невоенном возврате" Крыма

11:59 25.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной раде
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать вариант "деоккупации Крыма невоенным путем" может быть как сигналом к возможному торгу, так и простым пиар-ходом для привлечения внимания к своей персоне, но в любом случае Россия не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности полуострова. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.
Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".
От Зеленского ничего не зависит
Такое заявление Зеленского можно, конечно, трактовать как сигнал к возможному "торгу" и переговорам. Но со стороны России торг в данном вопросе невозможен, а если говорить о Зеленском, то он в любом геополитическом раскладе выступает в качестве пешки. Марионеточный киевский режим и марионеточный президент", - считает доцент Крымского федерального университета, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.
По мнению эксперта, формат переговоров, если таковые и состоятся, будет определяться не в офисе украинского президента на Банковой или в бункере, где он прячется, а "в кабинетах, расположенных в других государствах".
Риторика Зеленского, как и все его действия, зависят от внешнего воздействия, подчеркнула Киселева. Потому от его согласия или несогласия с российским статусом Крыма ничего не зависит.
"Это артист и его амплуа не изменилось. Ему написали роль сначала кандидата в президенты с одними репликами, потом реплики переписали на прямо противоположные. Вот он и исполняет. Если в очередном сценарии будет прописано согласие на российский статус Крыма, он озвучит", – убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.
Что касается реальных действий киевского режима в отношении полуострова в ближайшей перспективе, в этом плане ничего не изменится, считает Киселева.
"Попытки разрушить инфраструктуру останутся. Подготовка диверсий и диверсантов также будет проводиться. Крым в риторике украинских нацистов и "адвокатов дьявола" от коллективного Запада тоже останется. Вот, например, в недавно принятой резолюции Европарламента предлагается внести в санкционный список всех крымчан, "причастных к выборам" на полуострове. Пусть этим и займутся. Это более миллиона человек с фамилиями от А до Я, так что времени займет много", - подытожила аналитик.
"Корм" для электората
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в свою очередь видит в словах Зеленского о Крыме желание как-то поддержать интерес к собственной персоне и "интригу вокруг своей идейности на посту президента Украины".
"На мой взгляд, крымская проблема давно уже решена. Это касается и новых субъектов Российской Федерации, а про Крым говорить вообще не приходится. Конечно, сохраняется угроза попытки прорыва ВСУ в сторону полуострова, но, на мой взгляд, ресурсов и потенциала ВС РФ более чем достаточно, чтобы разгромить украинские войска еще на подходе к Крыму", - уверен политолог.
Кроме того, считает Шатилов, сегодня Зеленскому нужно "подкормить" украинское население какими-то победными обещаниями, поскольку эйфория от занятия Херсона уже фактически рассеяна ударами российских ракет по объектам критической инфраструктуры Украины.
"Какой прок от взятия Херсона, когда у тебя нет воды, электричества, связи, и ты находишься в каменном веке, причем без каких-то перспектив на быстрый возврат хотя бы в век двадцатый. Поэтому надо чем-то электорат интриговать, чем-то стимулировать, иначе украинское общество совсем загрустит и впадет в состояние уныния", – полагает эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский
09:51
Зеленский заявил о желании "вернуть" Крым невоенным путем
 
ПолитикаВладимир Зеленский (президент Украины)Наталья КиселеваФорГОУкраина
 
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