https://crimea.ria.ru/20221125/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-nevoennom-vozvraschenii-kryma--eksperty-1125541053.html

Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты

Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Что означают слова Зеленского о "невоенном возвращении" Крыма – эксперты

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать вариант "деоккупации Крыма невоенным путем" может быть как сигналом к возможному торгу, РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T11:59

2022-11-25T11:59

2022-11-25T11:59

политика

владимир зеленский (президент украины)

наталья киселева

форго

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассматривать вариант "деоккупации Крыма невоенным путем" может быть как сигналом к возможному торгу, так и простым пиар-ходом для привлечения внимания к своей персоне, но в любом случае Россия не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности полуострова. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости Крым политические эксперты.Ранее Зеленский в интервью Financial Times заявил, что готов рассмотреть вариант "деоккупации" российского Крыма "невоенным путем". В то же время, по его словам, если это решение будет предполагать сохранение полуострова в составе России, то в этом случае "никому не стоит тратить свое время".От Зеленского ничего не зависитТакое заявление Зеленского можно, конечно, трактовать как сигнал к возможному "торгу" и переговорам. Но со стороны России торг в данном вопросе невозможен, а если говорить о Зеленском, то он в любом геополитическом раскладе выступает в качестве пешки. Марионеточный киевский режим и марионеточный президент", - считает доцент Крымского федерального университета, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева.По мнению эксперта, формат переговоров, если таковые и состоятся, будет определяться не в офисе украинского президента на Банковой или в бункере, где он прячется, а "в кабинетах, расположенных в других государствах".Риторика Зеленского, как и все его действия, зависят от внешнего воздействия, подчеркнула Киселева. Потому от его согласия или несогласия с российским статусом Крыма ничего не зависит.Что касается реальных действий киевского режима в отношении полуострова в ближайшей перспективе, в этом плане ничего не изменится, считает Киселева."Попытки разрушить инфраструктуру останутся. Подготовка диверсий и диверсантов также будет проводиться. Крым в риторике украинских нацистов и "адвокатов дьявола" от коллективного Запада тоже останется. Вот, например, в недавно принятой резолюции Европарламента предлагается внести в санкционный список всех крымчан, "причастных к выборам" на полуострове. Пусть этим и займутся. Это более миллиона человек с фамилиями от А до Я, так что времени займет много", - подытожила аналитик."Корм" для электоратаДекан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов в свою очередь видит в словах Зеленского о Крыме желание как-то поддержать интерес к собственной персоне и "интригу вокруг своей идейности на посту президента Украины".Кроме того, считает Шатилов, сегодня Зеленскому нужно "подкормить" украинское население какими-то победными обещаниями, поскольку эйфория от занятия Херсона уже фактически рассеяна ударами российских ракет по объектам критической инфраструктуры Украины."Какой прок от взятия Херсона, когда у тебя нет воды, электричества, связи, и ты находишься в каменном веке, причем без каких-то перспектив на быстрый возврат хотя бы в век двадцатый. Поэтому надо чем-то электорат интриговать, чем-то стимулировать, иначе украинское общество совсем загрустит и впадет в состояние уныния", – полагает эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskiy-zayavil-o-zhelanii-vernut-krym-nevoennym-putem-1125536928.html

украина

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политика, владимир зеленский (президент украины), наталья киселева, форго, украина