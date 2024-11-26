https://crimea.ria.ru/20241126/v-kremle-vyskazalis-o-prizyvakh-dat-ukraine-yadernoe-oruzhie-1142139659.html

В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие

В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие - РИА Новости Крым, 26.11.2024

В Кремле высказались о призывах дать Украине ядерное оружие

Рассуждения о возможности размещения на Украину ядерного оружия абсолютно безответственны и относятся к крайне экстремистскому флангу сторонников эскалации. Об... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:54

2024-11-26T12:54

2024-11-26T12:54

россия

кремль

дмитрий песков

сша

вооруженные силы россии

ядерное оружие

внешняя политика

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Рассуждения о возможности размещения на Украину ядерного оружия абсолютно безответственны и относятся к крайне экстремистскому флангу сторонников эскалации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию западных СМИ о предложении зарубежных чиновников вернуть на Украину ядерное оружие.Комментируя звучащие в некоторых западных СМИ опасения в эскалации ситуации после применения Россией баллистической ракеты "Орешник", Песков призвал читать "соответствующие документы, которые за последние несколько недель были приняты Российской Федерацией".Кроме того, он призвал "внимательно слушать заявления президента Путина и внимательно оценивать действия властей того или иного государства - представителей коллективного Запада, которое непосредственно вовлечено в эти конфликты".Песков также выразил уверенность, что все те тезисы, которые озвучил президент России после испытаний "Орешника", были хорошо услышаны странами коллективного Запада.Президент России Владимир Путин 21 ноября, после применения на территории России ракет ATACMS и Storm Shadow, выступил с заявлением по поводу ответных ударов. Он отметил, что после этого локальный конфликт окончательно приобрел признаки глобального, и Россия даст зеркальный ответ на разрешения западных стран использовать свои ракеты для атак на территорию РФ.Кроме того, Путин заявил, что Вооруженные силы России провели испытание в боевых условиях гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник". Ею был успешно поражен завод "Южмаш" в Днепропетровске, который производит украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" и "Точка-У".По словам главы государства, ракетные комплексы "Орешник" по своему эффекту и мощи сопоставимы с оружием стратегического назначения. Средств перехвата таких ракет на сегодняшний день в мире не существует.Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в свою очередь проинформировал, что "Орешник" способен поражать цели на всей территории Европы, что выгодно его отличает от других видов высокоточного оружия большой дальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возможный удар "Орешником" по Европе - эксперт назвал вероятные целиПисториус сравнил объемы производства оружия в России и ЕвросоюзеУказ об обновлении ядерной доктрины РФ считайте сигналом Западу – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кремль, дмитрий песков, сша, вооруженные силы россии, ядерное оружие, внешняя политика, безопасность