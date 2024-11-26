https://crimea.ria.ru/20241126/akseleratsionnaya-programma-studencheskikh-startapov-startovala-v-krymu-1142139279.html

Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму

Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Акселерационная программа студенческих стартапов стартовала в Крыму

Акселерационная программа студенческих стартапов "Ноосфера" стартовала в Республике Крым. Она проводится на базе двух вузов — КФУ имени В.И. Вернадского и КИПУ... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:50

2024-11-26T12:50

2024-11-26T12:57

рнкб (пао)

кфу (крымский федеральный университет)

крым

наука и технологии

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Акселерационная программа студенческих стартапов "Ноосфера" стартовала в Республике Крым. Она проводится на базе двух вузов — КФУ имени В.И. Вернадского и КИПУ имени Февзи Якубова, сообщает пресс-служба Банка РНКБ (входит в Группу ВТБ), выступающего генеральным партнером проекта.В рамках программы в течение месяца 40 отобранных экспертами команд из крымских вузов будут разрабатывать инновационные предпринимательские проекты по направлениям: "Цифровые и нейротехнологические решения", "Инженерные и производственные технологии для устойчивого промышленного развития региона", "Умные инфраструктурные решения для региона" и "Креативные и экологические технологии для устойчивого развития региона", говорится в сообщении.За время работы акселератора эксперты и наставники пройдут вместе с командами путь от идеи до реализации полноценного бизнес-проекта.В прошлом году три финалиста "Ноосферы.РНКБ", чьи проекты жюри признало лучшими, получили гранты на сумму 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на реализацию собственных идей. Например, в настоящее время команда Физико-технического института КФУ имени В.И. Вернадского занимается ходовыми испытаниями проекта "Робот-копулировщик виноградной лозы" и в перспективе планирует запускать полномасштабное производство, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кфу (крымский федеральный университет), крым, наука и технологии, образование в крыму и севастополе