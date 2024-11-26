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Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T13:54

2024-11-26T13:54

2024-11-26T13:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.По словам губернатора, бюджет города социально ориентирован и будет направлен в том числе на поддержку участников СВО, обеспечение жильем детей-сирот и другие цели. Все выплаты проиндексированы, уточнил он.Также порядка 46% средств будет направлено на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт, 43% — на экономику и ЖКХ. В том числе предусмотрены средства на благоустройство города, обеспечение пассажирских перевозок и закупку новых автобусов, ремонт дорог, обновление коммунальной техники, добавил Развожаев.Кроме того, со следующего года начнется реализация новых национальных проектов, подчеркнул губернатор.Во вторник утром государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГДБюджет Крыма на 2025 год – куда направят деньгиГосдума утвердила проект бюджета на три года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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