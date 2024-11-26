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Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T13:54
2024-11-26T13:54
2024-11-26T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.По словам губернатора, бюджет города социально ориентирован и будет направлен в том числе на поддержку участников СВО, обеспечение жильем детей-сирот и другие цели. Все выплаты проиндексированы, уточнил он.Также порядка 46% средств будет направлено на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт, 43% — на экономику и ЖКХ. В том числе предусмотрены средства на благоустройство города, обеспечение пассажирских перевозок и закупку новых автобусов, ремонт дорог, обновление коммунальной техники, добавил Развожаев.Кроме того, со следующего года начнется реализация новых национальных проектов, подчеркнул губернатор.Во вторник утром государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГДБюджет Крыма на 2025 год – куда направят деньгиГосдума утвердила проект бюджета на три года
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Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов
В Севастополе во втором чтении принят законопроект о бюджете региона на 2025-2027 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября
, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.
"Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов — 74,4 млрд. Объем собственных доходов — налоговых и неналоговых — определен в объеме 34 млрд руб. Отмечу, что за последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза", - написал Развожаев в Telegram-канале.
По словам губернатора, бюджет города социально ориентирован и будет направлен в том числе на поддержку участников СВО, обеспечение жильем детей-сирот и другие цели. Все выплаты проиндексированы, уточнил он.
Также порядка 46% средств будет направлено на образование, социальную политику, здравоохранение, культуру и спорт, 43% — на экономику и ЖКХ. В том числе предусмотрены средства на благоустройство города, обеспечение пассажирских перевозок и закупку новых автобусов, ремонт дорог, обновление коммунальной техники, добавил Развожаев.
Кроме того, со следующего года начнется реализация новых национальных проектов, подчеркнул губернатор.
"В бюджете Севастополя на 2025–2027 годы всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается почти 16,8 млрд рублей в течение трех лет. По сравнению с 2022–2024 годами финансирование на следующие три года увеличено более чем на 20%", - уточнил он.
Во вторник утром государственный совет Крыма принял в первом чтении законопроект о бюджете республики
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Доходы бюджета на следующий год планируются в сумме 220,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 94,4 млрд, безвозмездные поступления – 126 млрд. Расходы составят 224,3 млрд рублей, дефицит - 3,9 млрд рублей.
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