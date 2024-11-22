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Бюджет Крыма на 2025 год – куда направят деньги

Бюджет Крыма на 2025 год – куда направят деньги - РИА Новости Крым, 22.11.2024

Бюджет Крыма на 2025 год – куда направят деньги

Бюджет Крыма на 2025 год сохранит все социальные расходы, в том числе почти 8 миллиардов рублей будут направлены на предоставление льгот крымчанам. Об этом... РИА Новости Крым, 22.11.2024

2024-11-22T13:42

2024-11-22T13:42

2024-11-22T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Бюджет Крыма на 2025 год сохранит все социальные расходы, в том числе почти 8 миллиардов рублей будут направлены на предоставление льгот крымчанам. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов по итогам бюджетных парламентских слушаний.В том числе 7,9 млрд рублей республика выделит на предоставление различных льгот крымчанам, 2,7 млрд рублей — на льготное лекарственное обеспечение, 6,2 млрд рублей – на ремонт дорог, 2,4 млрд – на поддержку сельского хозяйства, в том числе виноградарства и овощеводства. Также заложены средства на развитие промышленности."В целом проект бюджета Крыма на будущий год позитивный, в нем сохраняется принцип динамичного развития нашей республики и отражены пожелания людей. В ближайшее время проект бюджета будет рассмотрен на заседаниях Государственного Совета", - отметил глава крымского парламента.В 2025 году доходы бюджета республики составят 220,4 млрд рублей, в 2026 году – 213,5 млрд рублей, в 2027 году – 197,6 млрд рублей. При этом ожидается рост собственных налоговых и неналоговых доходов с 94,4 млрд рублей в 2025 году до 101,5 млрд рублей в 2027 году, сообщал ранее Константинов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума утвердила проект бюджета на три годаНационализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средствВ бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года

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