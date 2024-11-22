https://crimea.ria.ru/20241122/316-mlrd-rubley-poydut-na-razvitie-kryma-i-sevastopolya-do-2027-goda--gd-1142059904.html
316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГД
316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГД - РИА Новости Крым, 22.11.2024
316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГД
На реализацию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя в федеральном бюджете на 2025 – 2027 годы предусмотрено 316 млрд рублей. Об этом в РИА Новости Крым, 22.11.2024
2024-11-22T13:58
2024-11-22T13:58
2024-11-22T13:58
радио "спутник в крыму"
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новости крыма
крымский бюджет
федеральный бюджет
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
финансирование
леонид ивлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На реализацию госпрограммы социально-экономического развития РК и Севастополя в федеральном бюджете на 2025 – 2027 годы предусмотрено 316 млрд рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил депутат ГД РФ Леонид Ивлев.По словам парламентария, в принятом накануне Госдумой федеральном бюджете предусмотрено финансирование по самым разным направлениям."Но главных я выделю три. Во-первых, выполнены все социальные обязательства перед народом. Во-вторых, обеспечена национальная оборона страны. И в-третьих, выделено огромное количество средств на достижение технологического суверенитета", – отметил Ивлев.На все эти цели предусмотрены средства и для Крыма, подчеркнул он.21 ноября пресс-служба нижней палаты парламента РФ сообщала, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, согласно которому доходы бюджета в следующем году составят 40,3 триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Крыма в 2025 году: на что потратят деньги В бюджет Севастополя поступило более 50 миллиардов рублей с начала года Национализация в Крыму: Аксенов назвал сумму вырученных средств
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крым, новости крыма, крымский бюджет, федеральный бюджет, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", финансирование, леонид ивлев
316 млрд рублей пойдут на развитие Крыма и Севастополя до 2027 года – ГД
Крым получит 316 млрд из федерального бюджета на развитие в рамках госпрограммы