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Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС
Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T12:36
2024-11-26T12:55
министерство обороны рф
заэс (запорожская атомная электростанция)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.На прошлой неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы нет.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку водыКиевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
заэс (запорожская атомная электростанция)
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министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)
Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС

Армия России разбила пункт управления дронами-камикадзе для атак на Запорожскую АЭС

12:36 26.11.2024 (обновлено: 12:55 26.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, пунктам управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - сказано в сообщении.

На прошлой неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы нет.
По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.
Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
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Министерство обороны РФЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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