https://crimea.ria.ru/20241126/armiya-rossii-unichtozhila-punkt-upravleniya-dronami-dlya-atak-na-zaes-1142137150.html

Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС

Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Армия России уничтожила пункт управления дронами для атак на ЗАЭС

Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T12:36

2024-11-26T12:36

2024-11-26T12:55

министерство обороны рф

заэс (запорожская атомная электростанция)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139525884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48bc307a3baf68322a750444a8ec5fa3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили пункты управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, откуда осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской атомной электростанции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.На прошлой неделе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безопасность Запорожской атомной электростанции обеспечивается на высоком уровне, ядерной угрозы нет.По его словам, дополнительное развертывание полка радиационной, химической и биологической защиты позволяет говорить о том, что ядерная угроза на ЗАЭС сведена к минимуму, а сам объект находится под контролем.Запорожская АЭС находится рядом с Энергодаром на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На одном из реакторов ЗАЭС обнаружили утечку водыКиевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныЗапад готовил диверсантов для атак на атомные станции России

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, заэс (запорожская атомная электростанция), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, новости сво, беспилотник (бпла, дрон)