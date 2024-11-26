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В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост - РИА Новости Крым, 26.11.2024
В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост
В Крыму и Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 11%, сообщили во вторник в пресс-службе Межрегионального управления... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T11:46
2024-11-26T11:46
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 11%, сообщили во вторник в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в г. Севастополе - 174 случая", - говорится в сообщении.Уровень заболеваемости на 11% выше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.В Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, а также при посещении медицинских организаций.В России выявили 45 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантинВ Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классыЭпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в России
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РИА Новости Крым
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коронавирус, коронавирус в крыму, роспотребнадзор, крым, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе
В Крыму и Севастополе коронавирус пошел в рост

В Крыму и Севастополе заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 11%

11:46 26.11.2024
 
© РИА Новости КрымПрививка от коронавируса
Прививка от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией выросла на 11%, сообщили во вторник в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в г. Севастополе - 174 случая", - говорится в сообщении.
Уровень заболеваемости на 11% выше, чем на предыдущей неделе, уточнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, а также при посещении медицинских организаций.
В России выявили 45 случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, сообщили ранее в Роспотребнадзоре.
Как сообщалось, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк. Впервые этот вариант коронавирусной инфекции был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах.
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