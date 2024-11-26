https://crimea.ria.ru/20241126/sezon-orvi-v-krymu-detskie-sady-i-shkoly-ushli-na-karantin-1142133108.html
Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
В Крыму и Севастополе почти 8 тысяч человек болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, большинство заболевших – дети, из-за чего на карантин... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T10:30
2024-11-26T10:30
2024-11-26T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 8 тысяч человек болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, большинство заболевших – дети, из-за чего на карантин закрывают классы в школах и группы в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2518 человек или на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, почти половина всех заболевших по Крыму – дети. В этой связи 13 групп в 11 дошкольных учреждениях и 18 классов в 11 школах республики приостанавливали образовательный процесс.К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 333 724 ребенка.Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ОРВИ закрыла на карантин 18 групп в садах и 5 классовВ России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
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крым, севастополь, орви, грипп, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, общество, дети, школа, детский сад, новости крыма
Сезон ОРВИ в Крыму: детские сады и школы ушли на карантин
В Крыму из-за ОРВИ на карантин закрыты 13 групп в детсадах и 18 классов в школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе почти 8 тысяч человек болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, большинство заболевших – дети, из-за чего на карантин закрывают классы в школах и группы в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается на уровне предыдущей недели, зарегистрировано 7997 заболевших, показатель на 10 тысяч/населения 41,8, удельный вес детей в общей структуре заболеваемости составил 47,6%", - говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели 2518 человек или на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе, добавили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, почти половина всех заболевших по Крыму – дети. В этой связи 13 групп в 11 дошкольных учреждениях и 18 классов в 11 школах республики приостанавливали образовательный процесс.
"По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии", - уточнили в Роспотребнадзоре и напомнили о вакцинации, которая продолжается на полуострове.
К этому времени в Крыму и Севастополе прививки против гриппа получили более 1,3 млн человек, в том числе 333 724 ребенка.
Всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно, заявляла ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко. По ее словам, в последнее время пик заболеваемости приходится на новогодние праздники.
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