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COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях - РИА Новости Крым, 08.10.2024
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COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях
COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях - РИА Новости Крым, 08.10.2024
COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях
Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T07:13
2024-10-08T09:15
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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коронавирус в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 259 случаев и 360 случаев соответственно. По факту регистрации всех новых случаев обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством.Также Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью крымчан острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в Крыму заболели ОРВИ 10 151 человек. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели.В Севастополе респираторную вирусную инфекцию подтвердили у 3 271 человека, это меньше уровня прошлой семидневки.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19В Крыму ОРВИ "атакует" детей
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новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус в крыму
COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в Крыму и Севастополе

07:13 08.10.2024 (обновлено: 09:15 08.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.
"В Республике Крым и Севастополе количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекцией составило 288 и 326 случаев соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости ковидом имеет тенденцию к росту, что характерно для респираторной патологии в данный период", – говорится в сообщении.
Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 259 случаев и 360 случаев соответственно. По факту регистрации всех новых случаев обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством.
Также Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью крымчан острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в Крыму заболели ОРВИ 10 151 человек. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели.
В Севастополе респираторную вирусную инфекцию подтвердили у 3 271 человека, это меньше уровня прошлой семидневки.
По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.
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