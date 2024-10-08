https://crimea.ria.ru/20241008/covid-19-nastupaet-v-krymu-rasskazali-o-novykh-sluchayakh-1140913849.html

COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях - РИА Новости Крым, 08.10.2024

COVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаях

Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T07:13

2024-10-08T07:13

2024-10-08T09:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Число новых случаев коронавируса в Крыму и Севастополе продолжает расти, в обоих регионах суммарное количество заболевших за неделю превысило 600 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.Для сравнения – неделей ранее было зарегистрировано 259 случаев и 360 случаев соответственно. По факту регистрации всех новых случаев обеспечивается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, предусмотренный санитарным законодательством.Также Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью крымчан острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю в Крыму заболели ОРВИ 10 151 человек. Заболеваемость остается на уровне предыдущей недели.В Севастополе респираторную вирусную инфекцию подтвердили у 3 271 человека, это меньше уровня прошлой семидневки.По данным лабораторного мониторинга, заболеваемость на полуострове обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.В России ранее выявили случаи заражения новым вариантом коронавируса XEC. Впервые он был выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, перечислили симптомы в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19В Крыму ОРВИ "атакует" детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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