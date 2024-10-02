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В Крыму ОРВИ "атакует" детей
В Крыму ОРВИ "атакует" детей - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В Крыму ОРВИ "атакует" детей
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T10:05
2024-10-02T10:05
2024-10-02T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за неделю заболели респираторными инфекциями 3657 человек, что выше уровня предыдущей недели на 19,8%.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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россия, крым, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, роспотребнадзор
В Крыму ОРВИ "атакует" детей
В Крыму заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 17% - Роспотребнадзор
10:05 02.10.2024 (обновлено: 10:21 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 9729 человек. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 17,2%. Значительный рост наблюдается среди детей от 7-14 лет, что связано с началом учебного года", - говорится в сообщении.
В Севастополе за неделю заболели респираторными инфекциями 3657 человек, что выше уровня предыдущей недели на 19,8%.
По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили
о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.
В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.
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