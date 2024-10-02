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В Крыму ОРВИ "атакует" детей

В Крыму ОРВИ "атакует" детей - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В Крыму ОРВИ "атакует" детей

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T10:05

2024-10-02T10:05

2024-10-02T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора.В Севастополе за неделю заболели респираторными инфекциями 3657 человек, что выше уровня предыдущей недели на 19,8%.По данным лабораторного мониторинга, на полуострове циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, новости, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, роспотребнадзор