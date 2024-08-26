Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
Прививаться от гриппа и Covid-19 лучше с интервалом в месяц – доктор Мещеряков
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.
"Считаю, что прививаться от гриппа и от коронавирусной инфекции нужно в разное время. Хотя бы с периодом с разницей в месяц", – сказал доктор Мещеряков.
При этом, по его словам, в рекомендациях прописано, что можно одновременно прививаться от гриппа и коронавируса: в одно плечо, в дельтовидную мышцу, от Covid-19, а в другое – от гриппа. Но лично он не рекомендует поступать настолько радикально.
"Несмотря на то, что любая иммунизация носит необходимый и в итоге лечебный характер, она все же является стрессом для иммунной системы человека", – отметил эксперт.
Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в сентябре в республике начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.
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