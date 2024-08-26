https://crimea.ria.ru/20240826/mozhno-li-odnovremenno-privivatsya-ot-grippa-i-covid-19-1139734487.html

Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19 - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T08:32

2024-08-26T08:32

2024-08-26T08:32

мнения

владимир мещеряков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.При этом, по его словам, в рекомендациях прописано, что можно одновременно прививаться от гриппа и коронавируса: в одно плечо, в дельтовидную мышцу, от Covid-19, а в другое – от гриппа. Но лично он не рекомендует поступать настолько радикально."Несмотря на то, что любая иммунизация носит необходимый и в итоге лечебный характер, она все же является стрессом для иммунной системы человека", – отметил эксперт.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в сентябре в республике начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир мещеряков, грипп, коронавирус, вакцина, вакцинация, минздрав крыма, здоровье