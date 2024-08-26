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Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19 - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19 - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T08:32
2024-08-26T08:32
мнения
владимир мещеряков
грипп
коронавирус
вакцина
вакцинация
минздрав крыма
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.При этом, по его словам, в рекомендациях прописано, что можно одновременно прививаться от гриппа и коронавируса: в одно плечо, в дельтовидную мышцу, от Covid-19, а в другое – от гриппа. Но лично он не рекомендует поступать настолько радикально."Несмотря на то, что любая иммунизация носит необходимый и в итоге лечебный характер, она все же является стрессом для иммунной системы человека", – отметил эксперт.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в сентябре в республике начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
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мнения, владимир мещеряков, грипп, коронавирус, вакцина, вакцинация, минздрав крыма, здоровье
Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

Прививаться от гриппа и Covid-19 лучше с интервалом в месяц – доктор Мещеряков

08:32 26.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Для организма любая прививка является стрессом. И лучше не совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой от коронавируса, а сделать их с интервалом в месяц. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.

"Считаю, что прививаться от гриппа и от коронавирусной инфекции нужно в разное время. Хотя бы с периодом с разницей в месяц", сказал доктор Мещеряков.

При этом, по его словам, в рекомендациях прописано, что можно одновременно прививаться от гриппа и коронавируса: в одно плечо, в дельтовидную мышцу, от Covid-19, а в другое – от гриппа. Но лично он не рекомендует поступать настолько радикально.
"Несмотря на то, что любая иммунизация носит необходимый и в итоге лечебный характер, она все же является стрессом для иммунной системы человека", – отметил эксперт.
Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в сентябре в республике начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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