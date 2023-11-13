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Тройной удар: врач назвал самые важные прививки - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Тройной удар: врач назвал самые важные прививки
Тройной удар: врач назвал самые важные прививки - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Тройной удар: врач назвал самые важные прививки
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому уместно комплексно прививаться от гриппа,... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T06:09
2023-11-13T08:30
радио "спутник в крыму"
здоровье
грипп
свиной грипп
орви
распространение коронавируса в рф
коронавирус в крыму
вакцинация
совет эксперта
искандер каримов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому уместно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться. Такие рекомендации в эфире радио "Спутник в Крыму" дал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.Три важные вакцины"Пока существует человечество, будут циркулировать вирусы, в том числе респираторные, особенно при снижении температур. Тем более, в нашу популяцию ворвалась новая коронавирусная инфекция: она будет занимать свою нишу наряду с другими вирусами и всегда мутировать. Сочетание особенно опасное, когда циркулируют и ковид, и грипп, и другие ОРВИ, - это характерно для межсезонья. В этих условиях особенно важно соблюдать все меры профилактики", - предупреждает доктор.Главной профилактической мерой остается вакцинация. При этом, по мнению специалиста, лучше всего сделать сразу две прививки - от гриппа и COVID-19, поскольку человек на фоне осеннего снижения иммунитета может одновременно заразиться несколькими вирусами. Третья прививка - не ежегодная, но тоже важная, поможет избежать осложнений в виде пневмоний - речь о пневмококковой вакцине.Правила вакцинации"Сейчас получить прививки еще не поздно. Вакцины от гриппа и ковида обновляются ежегодно в зависимости от циркулирующего штамма. В этом году циркулируют H1N1 ("свиной" грипп) и возможно подходит H3N2 ("гонконгский") - все структурные части этих вирусов входят в состав новой вакцины", - поясняет Каримов.Однако прививаться нужно правильно, настаивает он: на момент вакцинации человек должен быть здоров, до и после прививки важно не переохлаждаться, правильно питаться и избегать стрессов."Для иммунитета важно состояние нервной системы, питания, температурный режим. Стрессы снижают устойчивость организма в целом по многим заболеваниям, в том числе вирусным. Это важно и в поствакцинальный период: если человек привился, а потом всю неделю работает на холоде, употребляет спиртное, плохо ест - выработка антител будет не такой, какой должна быть", - говорит Каримов.Также специалист советует не пренебрегать масками и оксолиновой мазью, употреблять витамины и продукты с высоким содержанием фитонцидов, например, лук и чеснок.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине. Читайте также на РИА Новости Крым:Какую вакцину от гриппа выбрать и кому нельзя делать прививки - ученыйВрач назвал способ привить россиян от коронавируса быстрееБез антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
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здоровье, грипп, свиной грипп, орви, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, вакцинация, совет эксперта, искандер каримов
Тройной удар: врач назвал самые важные прививки

Доктор Каримов: осенью важно сделать комплекс прививок и избегать стрессов

06:09 13.11.2023 (обновлено: 08:30 13.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПрививка от гриппа
Прививка от гриппа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому уместно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться. Такие рекомендации в эфире радио "Спутник в Крыму" дал заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.

Три важные вакцины

"Пока существует человечество, будут циркулировать вирусы, в том числе респираторные, особенно при снижении температур. Тем более, в нашу популяцию ворвалась новая коронавирусная инфекция: она будет занимать свою нишу наряду с другими вирусами и всегда мутировать. Сочетание особенно опасное, когда циркулируют и ковид, и грипп, и другие ОРВИ, - это характерно для межсезонья. В этих условиях особенно важно соблюдать все меры профилактики", - предупреждает доктор.
Главной профилактической мерой остается вакцинация. При этом, по мнению специалиста, лучше всего сделать сразу две прививки - от гриппа и COVID-19, поскольку человек на фоне осеннего снижения иммунитета может одновременно заразиться несколькими вирусами. Третья прививка - не ежегодная, но тоже важная, поможет избежать осложнений в виде пневмоний - речь о пневмококковой вакцине.

Правила вакцинации

"Сейчас получить прививки еще не поздно. Вакцины от гриппа и ковида обновляются ежегодно в зависимости от циркулирующего штамма. В этом году циркулируют H1N1 ("свиной" грипп) и возможно подходит H3N2 ("гонконгский") - все структурные части этих вирусов входят в состав новой вакцины", - поясняет Каримов.
Однако прививаться нужно правильно, настаивает он: на момент вакцинации человек должен быть здоров, до и после прививки важно не переохлаждаться, правильно питаться и избегать стрессов.
"Для иммунитета важно состояние нервной системы, питания, температурный режим. Стрессы снижают устойчивость организма в целом по многим заболеваниям, в том числе вирусным. Это важно и в поствакцинальный период: если человек привился, а потом всю неделю работает на холоде, употребляет спиртное, плохо ест - выработка антител будет не такой, какой должна быть", - говорит Каримов.
Также специалист советует не пренебрегать масками и оксолиновой мазью, употреблять витамины и продукты с высоким содержанием фитонцидов, например, лук и чеснок.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России фиксируется новая волна заболеваемости COVID-19, ситуация расценивается специалистами как начало эпидемии. При этом заболеваемость COVID и гриппом в Крыму не превышает эпидпорога. Что касается гриппа, в этом году в стране актуален самый тяжелый по клиническим проявлениям штамм гриппа H1N1 или "свиной" грипп. По словам Поповой, компоненты для этого штамма содержатся в противогриппозной вакцине.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеГриппСвиной гриппОРВИРаспространение коронавируса в РФКоронавирус в КрымуВакцинацияСовет экспертаИскандер Каримов
 
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