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Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами
Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами
В прошлом году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч детских карт, обладатели этих карт стали чаще ими расплачиваться, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T11:20
2025-01-30T11:20
рнкб (пао)
дети
банковская карта
банк
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч детских карт, обладатели этих карт стали чаще ими расплачиваться, сообщает пресс-служба банка.В кредитной организации уточнили, что карты рассчитаны на детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.Максимальный интерес к детским картам в банке зафиксировали в августе и сентябре 2024 года — в эти месяцы суммарно выдано более 40 тысяч карт.По данным банка, повышенный спрос на детские карты связан с установкой систем контроля и управления питанием и доступом (СКУД) в школах Республики Крым и Севастополя. В рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" школьники используют свои карты в качестве пропуска в учебные заведения, а также для оплаты обедов в буфетах и столовых.Согласно статистике, 51% владельцев детских карт — мальчики, 49% — девочки, при этом средний возраст маленьких клиентов — 12,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), дети, банковская карта, банк, крым

Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами

11:20 30.01.2025
 
© РИА Новости КрымШкольники на улице города
Школьники на улице города - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч детских карт, обладатели этих карт стали чаще ими расплачиваться, сообщает пресс-служба банка.
В кредитной организации уточнили, что карты рассчитаны на детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.
При этом для снятия наличных в банкоматах детские карты использовали 260 тысяч раз за год. Таким образом, дети в 70 раз чаще оплачивают покупки картами, чем снимают наличные деньги в банкоматах. Средний чек одной покупки по их картам составляет 81 рубль.
Максимальный интерес к детским картам в банке зафиксировали в августе и сентябре 2024 года — в эти месяцы суммарно выдано более 40 тысяч карт.
По данным банка, повышенный спрос на детские карты связан с установкой систем контроля и управления питанием и доступом (СКУД) в школах Республики Крым и Севастополя. В рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" школьники используют свои карты в качестве пропуска в учебные заведения, а также для оплаты обедов в буфетах и столовых.
Согласно статистике, 51% владельцев детских карт — мальчики, 49% — девочки, при этом средний возраст маленьких клиентов — 12,5 лет.
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РНКБ (ПАО)детиБанковская картаБанкКрым
 
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