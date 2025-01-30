https://crimea.ria.ru/20250130/yunye-krymchane-stali-chasche-rasplachivatsya-detskimi-kartami-1143797808.html

Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами

Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Юные крымчане стали чаще расплачиваться детскими картами

В прошлом году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч детских карт, обладатели этих карт стали чаще ими расплачиваться, сообщает... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T11:20

2025-01-30T11:20

2025-01-30T11:20

рнкб (пао)

дети

банковская карта

банк

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) оформили больше 120 тысяч детских карт, обладатели этих карт стали чаще ими расплачиваться, сообщает пресс-служба банка.В кредитной организации уточнили, что карты рассчитаны на детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет. Всего за год дети совершили более 17 миллионов платежей такими картами в платежных терминалах на сумму более 1,4 миллиарда рублей – это в 2,5 раза больше по количеству и сумме, чем в 2023 году.Максимальный интерес к детским картам в банке зафиксировали в августе и сентябре 2024 года — в эти месяцы суммарно выдано более 40 тысяч карт.По данным банка, повышенный спрос на детские карты связан с установкой систем контроля и управления питанием и доступом (СКУД) в школах Республики Крым и Севастополя. В рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование" школьники используют свои карты в качестве пропуска в учебные заведения, а также для оплаты обедов в буфетах и столовых.Согласно статистике, 51% владельцев детских карт — мальчики, 49% — девочки, при этом средний возраст маленьких клиентов — 12,5 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), дети, банковская карта, банк, крым