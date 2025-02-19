https://crimea.ria.ru/20250219/v-sevastopole-uchastnikam-i-invalidam-vov-nachali-vyplachivat-po-200-tysyach-1144307776.html
В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч - РИА Новости Крым, 19.02.2025
В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
Правительство Севастополя начинает перечислять единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T15:31
2025-02-19T15:31
2025-02-19T16:03
михаил развожаев
севастополь
80 лет победы
новости
ветераны
соцвыплаты
общество
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя начинает перечислять единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В частности, по 200 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получат граждане, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу", и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941-1945 годов.По 50 тысяч рублей получат жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.Для тружеников тыла и супругов погибших (умерших) инвалидов или участников Великой Отечественной войны предусмотрена выплата в размере 20 тысяч рублей, для детей войны – 5 тысяч рублей.Губернатор поручил, чтобы все, кому положены выплаты, получили их до конца марта.Ранее в Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях 1941-1945-х годов, получат по 200 тысяч рублей.Кроме того, дополнительно по 100 тысяч рублей получат ветераны-участники операций по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, 80 лет победы, новости, ветераны, соцвыплаты, общество, господдержка
В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
В Севастополе начали выплачивать по 200 тысяч участникам и инвалидам ВОВ ко Дню Победы
15:31 19.02.2025 (обновлено: 16:03 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Правительство Севастополя начинает перечислять единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В частности, по 200 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получат граждане, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу", и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941-1945 годов.
По 50 тысяч рублей получат жители осажденного Севастополя, блокадного Ленинграда и осажденного Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Для тружеников тыла и супругов погибших (умерших) инвалидов или участников Великой Отечественной войны предусмотрена выплата в размере 20 тысяч рублей, для детей войны – 5 тысяч рублей.
Губернатор поручил, чтобы все, кому положены выплаты, получили их до конца марта.
Ранее в Крыму
увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях 1941-1945-х годов, получат по 200 тысяч рублей.
Кроме того, дополнительно
по 100 тысяч рублей получат ветераны-участники операций по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
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