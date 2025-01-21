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В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы
В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы
В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:31
2025-01-21T11:31
2025-01-21T11:31
80 лет победы
сергей аксенов
крым
новости крыма
пособия и выплаты
ветераны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.Дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле участники обороны и освобождения Крыма, в июне - партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.Глава Крыма отметил, что такое решение было принято в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено сегодня."По словам президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг", - заявил Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыВ Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню ПобедыВ Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы
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80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, пособия и выплаты, ветераны
В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы
В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат по 200 тысяч ко Дню Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.
"В Республике Крым единовременные выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, непосредственно принимавшим участие в боевых действиях, увеличены в 2025 году с 50 до 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле участники обороны и освобождения Крыма, в июне - партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.
Глава Крыма отметил, что такое решение было принято в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено сегодня.
"По словам президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг", - заявил Сергей Аксенов.
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