https://crimea.ria.ru/20250121/v-krymu-uvelichili-vyplaty-veteranam-ko-dnyu-pobedy-1143523517.html

В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы

В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Крыму увеличили выплаты ветеранам ко Дню Победы

В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T11:31

2025-01-21T11:31

2025-01-21T11:31

80 лет победы

сергей аксенов

крым

новости крыма

пособия и выплаты

ветераны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает глава республики Сергей Аксенов.Дополнительно к этой сумме получат по 100 тысяч рублей в апреле участники обороны и освобождения Крыма, в июне - партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.Глава Крыма отметил, что такое решение было принято в прошлом году. Оформление порядка выплат завершено сегодня."По словам президента, память – это, прежде всего, конкретные дела. Мы обязаны нашим ветеранам жизнью и мирным небом над головой и всегда будем благодарны за их бессмертный подвиг", - заявил Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыВ Крыму 190 ветеранов получили ежегодную выплату ко Дню ПобедыВ Крыму будут готовить добровольцев для работы на 80-летие Победы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, пособия и выплаты, ветераны