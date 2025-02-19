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Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей
Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей
В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T11:20
2025-02-19T13:13
80 лет победы
сергей аксенов
крым
новости крыма
ветераны
великая отечественная война
пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы заявил глава Республики Сергей Аксенов.По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 человек непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы."Из 68 имеющих статус боевых действий 13 уже достигли столетнего возраста. Старейший - 105 летний житель Керчи Михаил Федотович Кольченко", - уточнила Романовская.При этом, по ее данным, 24 ветерана имеют знак "Житель освобожденного Севастополя", 86 тех, кому присужден знак "Житель блокадного Ленинграда" и один – "Житель освобожденного Сталинграда".Ранее в республике увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях 1941-1945-х годов, получат по 200 тысяч рублей.По 100 тысяч рублей участники обороны и освобождения Крыма получат в апреле, в июне - партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыВ Крыму ветерана труда третий год не могут переселить из аварийного домаПутин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
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РИА Новости Крым
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80 лет победы, сергей аксенов, крым, новости крыма, ветераны, великая отечественная война, пособия и выплаты
Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей

Ветераны Великой Отечественной в Крыму получат по 100 тысяч к 80-летию Победы

11:20 19.02.2025 (обновлено: 13:13 19.02.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания оргкомитета по подготовке к 80-летию Дня Победы заявил глава Республики Сергей Аксенов.

"В этом году выплаты увеличены: плюс дополнительно по 100 тысяч тем, кто освобождал Крым, непосредственно участвовал в этих операциях", - сказал Аксенов и обратился к министру труда и соцзащиты республики Елене Романовской с просьбой, чтобы все крымчане-участники боевых действий в ВОВ, независимо от их статуса, получили эту выплату.

По сведениям зампредседателя правительства Крыма – министра труда и соцзащиты республики Елены Романовской, на сегодняшний день в Крыму проживает 68 человек непосредственных участников боевых действий в Великой Отечественной войне, 44 из них имеют инвалидность, полученную в эти годы.
"Из 68 имеющих статус боевых действий 13 уже достигли столетнего возраста. Старейший - 105 летний житель Керчи Михаил Федотович Кольченко", - уточнила Романовская.
При этом, по ее данным, 24 ветерана имеют знак "Житель освобожденного Севастополя", 86 тех, кому присужден знак "Житель блокадного Ленинграда" и один – "Житель освобожденного Сталинграда".
Ранее в республике увеличили размер единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях 1941-1945-х годов, получат по 200 тысяч рублей.
По 100 тысяч рублей участники обороны и освобождения Крыма получат в апреле, в июне - партизаны и подпольщики ко Дню партизан и подпольщиков.
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80 лет ПобедыСергей АксеновКрымНовости КрымаВетераныВеликая Отечественная войнаПособия и выплаты
 
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