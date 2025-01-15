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Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T14:52
2025-01-15T15:03
владимир путин (политик)
россия
80 лет победы
общество
пособия и выплаты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков.Кроме того, выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, строил оборонительные сооружения, подчеркнул президент."Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающего поколения. Дети должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой подвиг", - добавил Путин.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речьПутин предложил объявить 2025 год Годом защитника ОтечестваСтать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
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владимир путин (политик), россия, 80 лет победы, общество, пособия и выплаты, новости
Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны

Путин подписал указ о выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны

14:52 15.01.2025 (обновлено: 15:03 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПоздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков.
"Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей", - сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Кроме того, выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, строил оборонительные сооружения, подчеркнул президент.
"Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающего поколения. Дети должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой подвиг", - добавил Путин.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.
Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.
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