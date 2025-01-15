https://crimea.ria.ru/20250115/putin-podpisal-ukaz-o-vyplate-80-tysyach-rubley-veteranam-voyny-1143367348.html

Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны

Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Путин подписал указ о выплате 80 тысяч рублей ветеранам войны

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T14:52

2025-01-15T14:52

2025-01-15T15:03

владимир путин (политик)

россия

80 лет победы

общество

пособия и выплаты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков.Кроме того, выплату в размере 55 тысяч рублей получат труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиационных базах, строил оборонительные сооружения, подчеркнул президент."Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающего поколения. Дети должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой подвиг", - добавил Путин.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел оперативное совещание Совбеза – о чем шла речьПутин предложил объявить 2025 год Годом защитника ОтечестваСтать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, 80 лет победы, общество, пособия и выплаты, новости