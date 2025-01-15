https://crimea.ria.ru/20250115/brakoner-poydet-pod-sud-za-vylov-chernomorskoy-krevetki-na-265-millionov-1143367153.html
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
33-летний житель Херсонской области пойдет под суд за незаконный вылов черноморской креветки на 26,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T14:36
2025-01-15T14:36
2025-01-15T14:37
херсонская область
азовское море
незаконный лов рыбы
рыболовство
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. 33-летний житель Херсонской области пойдет под суд за незаконный вылов черноморской креветки на 26,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.По данным следствия, в июне 2024 года двое мужчин с помощью лодки и запрещенных орудий ловли добывали черноморскую креветку в местах нереста и миграции в Азовском море.Сейчас дело передано в Генический районный суд Херсонской области. Фигуранта обвиняют в незаконной добыче водных биологических ресурсов в особо крупном размере. Соучастник преступления разыскивается, его дело выделено в отдельное производство.В Крыму ранее осудили жителя Евпатории за незаконную добычу креветки и рыбы, в том числе занесенной в Красную книгу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в КрымуВ Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбуВ Крыму за незаконную добычу креветки осудят керчанина
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херсонская область, азовское море, незаконный лов рыбы, рыболовство, правосудие, суд, приговор, новости
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки на 26,5 миллионов рублей
Браконьер пойдет под суд за вылов креветки в Азовском море на 26 миллионов рублей
14:36 15.01.2025 (обновлено: 14:37 15.01.2025)