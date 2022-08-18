https://crimea.ria.ru/20220818/v-krymu-banda-brakonerov-dobyvala-krasnoknizhnuyu-rybu-1124208781.html

В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу

В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу

В Крыму суд вынес приговор в отношении четырех жителей региона за незаконную добычу краснокнижной рыбы в Азовском море и причинение ущерба водным ресурсам... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T14:52

2022-08-18T14:52

2022-08-18T14:52

крым

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор в отношении четырех жителей региона за незаконную добычу краснокнижной рыбы в Азовском море и причинение ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Поделить улов преступники не успели – их задержали на причале при разгрузке рыбы с катера в тайник.За период незаконной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра русского осетра, белуги и севрюги. По данным Ленинского районного суда размер улова составил около 400 килограммов, а причиненный водным биологическим ресурсам Азовского моря ущерб – 9 872 037 рублей.Уточняется, что подсудимые признали свою вину в ходе судебного заседания. Троих мужчин приговорили к 5 годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому. Четвертому злоумышленнику назначили 2 года ограничения свободы. В отношении пятого подсудимого уголовное дело прекращено в связи со смертью.Кроме того, браконьерам предстоит возместить ущерб в размере 9,8 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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