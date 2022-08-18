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В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
В Крыму суд вынес приговор в отношении четырех жителей региона за незаконную добычу краснокнижной рыбы в Азовском море и причинение ущерба водным ресурсам... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T14:52
2022-08-18T14:52
2022-08-18T14:52
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор в отношении четырех жителей региона за незаконную добычу краснокнижной рыбы в Азовском море и причинение ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Поделить улов преступники не успели – их задержали на причале при разгрузке рыбы с катера в тайник.За период незаконной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра русского осетра, белуги и севрюги. По данным Ленинского районного суда размер улова составил около 400 килограммов, а причиненный водным биологическим ресурсам Азовского моря ущерб – 9 872 037 рублей.Уточняется, что подсудимые признали свою вину в ходе судебного заседания. Троих мужчин приговорили к 5 годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому. Четвертому злоумышленнику назначили 2 года ограничения свободы. В отношении пятого подсудимого уголовное дело прекращено в связи со смертью.Кроме того, браконьерам предстоит возместить ущерб в размере 9,8 млн рублей.Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики.
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
В Крыму вынесли приговоры участникам банды, незаконно добывавшим осетровых в Азовском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор в отношении четырех жителей региона за незаконную добычу краснокнижной рыбы в Азовском море и причинение ущерба водным ресурсам республики. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
"Установлено, что в феврале 2021 года мужчины, действуя по предварительному сговору, незаконно осуществляли вылов русского осетра, севрюги, белуги в акватории Азовского моря. При ловле рыбы ими применялся навигационный прибор, в который были занесены точки с координатами орудий лова, в том числе сетей", – говорится в сообщении.
Поделить улов преступники не успели – их задержали на причале при разгрузке рыбы с катера в тайник.
За период незаконной деятельности мужчинами было добыто 72 экземпляра русского осетра, белуги и севрюги. По данным Ленинского районного суда размер улова составил около 400 килограммов, а причиненный водным биологическим ресурсам Азовского моря ущерб – 9 872 037 рублей.
Уточняется, что подсудимые признали свою вину в ходе судебного заседания. Троих мужчин приговорили к 5 годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому. Четвертому злоумышленнику назначили 2 года ограничения свободы. В отношении пятого подсудимого уголовное дело прекращено в связи со смертью.
Кроме того, браконьерам предстоит возместить ущерб в размере 9,8 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось
, что жителя Керчи обвинили в незаконной добыче черноморской креветки и причинении ущерба водным ресурсам республики.