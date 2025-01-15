https://crimea.ria.ru/20250115/rossiya-vosstanovit-podachu-gaza-v-pridnestrove--prezident-respubliki-1143365213.html
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T13:37
2025-01-15T13:37
2025-01-15T13:37
приднестровье
россия
газ
отопление
топливо
в мире
экономика
гуманитарная помощь
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_768977ed7f46e2adc09992bcb14e5c5b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется – это факт".Он добавил, что республика будет получать объемы газа, необходимого для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий.Президент добавил, что переговоры с российской стороной шли на уровне Министерства энергетики РФ.Красносельский также заверил, что все системы в республике готовы к возобновлению газоснабжения.С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризисаВ Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
приднестровье
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/10/1127584929_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_15b30d6dd09a680f5878cb16469922d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приднестровье, россия, газ, отопление, топливо, в мире, экономика, гуманитарная помощь, новости, политика, газпром, вадим красносельский
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
Россия возобновит газоснабжение Приднестровья – президент республики
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Газоснабжение для нужд приднестровцев и функционирования экономики Приднестровья будет восстановлено в формате оказания гуманитарно-технической помощи республике", - приводит слова президента его пресс-служба.
По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется – это факт".
Он добавил, что республика будет получать объемы газа, необходимого для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий.
Президент добавил, что переговоры с российской стороной шли на уровне Министерства энергетики РФ.
Красносельский также заверил, что все системы в республике готовы к возобновлению газоснабжения.
С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.
С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: