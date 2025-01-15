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Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики
Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T13:37
2025-01-15T13:37
приднестровье
россия
газ
отопление
топливо
в мире
экономика
гуманитарная помощь
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется – это факт".Он добавил, что республика будет получать объемы газа, необходимого для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий.Президент добавил, что переговоры с российской стороной шли на уровне Министерства энергетики РФ.Красносельский также заверил, что все системы в республике готовы к возобновлению газоснабжения.С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризисаВ Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
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РИА Новости Крым
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приднестровье, россия, газ, отопление, топливо, в мире, экономика, гуманитарная помощь, новости, политика, газпром, вадим красносельский
Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики

Россия возобновит газоснабжение Приднестровья – президент республики

13:37 15.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГазовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.
"Газоснабжение для нужд приднестровцев и функционирования экономики Приднестровья будет восстановлено в формате оказания гуманитарно-технической помощи республике", - приводит слова президента его пресс-служба.
По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется – это факт".
Он добавил, что республика будет получать объемы газа, необходимого для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий.
Президент добавил, что переговоры с российской стороной шли на уровне Министерства энергетики РФ.
Красносельский также заверил, что все системы в республике готовы к возобновлению газоснабжения.
С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.
С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.
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ПриднестровьеРоссияГазОтоплениеТопливоВ миреЭкономикаГуманитарная помощьНовостиПолитикаГазпромВадим Красносельский
 
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