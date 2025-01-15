https://crimea.ria.ru/20250115/rossiya-vosstanovit-podachu-gaza-v-pridnestrove--prezident-respubliki-1143365213.html

Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики

Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Россия восстановит подачу газа в Приднестровье – президент республики

Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T13:37

2025-01-15T13:37

2025-01-15T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется – это факт".Он добавил, что республика будет получать объемы газа, необходимого для населения, теплоэнергетики и промышленных предприятий.Президент добавил, что переговоры с российской стороной шли на уровне Министерства энергетики РФ.Красносельский также заверил, что все системы в республике готовы к возобновлению газоснабжения.С 1 января "Газпром" прекратил поставки газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения "Молдовагазом" платежных обязательств, существенно нарушающего условия действующего контракта.С 11 декабря в Приднестровье введен режим чрезвычайного экономического положения из-за энергетического кризиса. В Молдавии 16 декабря объявили режим ЧП в энергетике.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Приднестровье продлили режим ЧП из-за энергокризисаВ Приднестровье перестали работать почти все промышленные предприятияЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа

приднестровье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приднестровье, россия, газ, отопление, топливо, в мире, экономика, гуманитарная помощь, новости, политика, газпром, вадим красносельский