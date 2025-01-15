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Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития

Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития

Продление государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя придаст огромный импульс развитию... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T13:17

2025-01-15T13:17

2025-01-15T13:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Продление государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя придаст огромный импульс развитию курортно-туристической, социальной, аграрной и других отраслей экономики РК, а также существенно увеличит доходную базу его бюджета. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Ивлев.По словам Ивлева, благодаря реализации госпрограммы и нацпроектов в ближайшие пять лет существенно увеличится туристический поток на полуостров. Кроме того, продолжится благоустройство дворов, парков и скверов, а также реконструкция и строительство набережных в курортных городах и поселках. Эти изменения ощутят не только жители Крыма и Севастополя, но и гости полуострова, подчеркнул депутат.При рассмотрении вопросов бюджетного финансирования государственной программы депутаты от Крыма поддержат все эти усилия и проголосуют "за", отметил он.Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – ПутинПутин провел совещание по вопросам развития Крыма и СевастополяКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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