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Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития
Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития
Продление государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя придаст огромный импульс развитию... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T13:17
2025-01-15T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Продление государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя придаст огромный импульс развитию курортно-туристической, социальной, аграрной и других отраслей экономики РК, а также существенно увеличит доходную базу его бюджета. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Ивлев.По словам Ивлева, благодаря реализации госпрограммы и нацпроектов в ближайшие пять лет существенно увеличится туристический поток на полуостров. Кроме того, продолжится благоустройство дворов, парков и скверов, а также реконструкция и строительство набережных в курортных городах и поселках. Эти изменения ощутят не только жители Крыма и Севастополя, но и гости полуострова, подчеркнул депутат.При рассмотрении вопросов бюджетного финансирования государственной программы депутаты от Крыма поддержат все эти усилия и проголосуют "за", отметил он.Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – ПутинПутин провел совещание по вопросам развития Крыма и СевастополяКрым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, леонид ивлев, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", экономика крыма, государственная дума рф, государственная экспертиза города севастополя, севастополь
Что даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развития

Продление госпрограммы до 2030 года даст Крыму прирост собственных доходов – депутат ГД

13:17 15.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Продление государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя придаст огромный импульс развитию курортно-туристической, социальной, аграрной и других отраслей экономики РК, а также существенно увеличит доходную базу его бюджета. Такое мнение РИА Новости Крым высказал депутат Государственной Думы от Крыма Леонид Ивлев.
"Продление госпрограммы обеспечит дальнейшее развитие Крыма: будут строиться новые дороги, школы и детсады, получат импульс к развитию сельское хозяйство и курортная сфера. Все это делается для того, чтобы у крымчан появились новые рабочие места, а у бюджета Крыма - дополнительные налоговые доходы", - сказал парламентарий.
По словам Ивлева, благодаря реализации госпрограммы и нацпроектов в ближайшие пять лет существенно увеличится туристический поток на полуостров. Кроме того, продолжится благоустройство дворов, парков и скверов, а также реконструкция и строительство набережных в курортных городах и поселках. Эти изменения ощутят не только жители Крыма и Севастополя, но и гости полуострова, подчеркнул депутат.
При рассмотрении вопросов бюджетного финансирования государственной программы депутаты от Крыма поддержат все эти усилия и проголосуют "за", отметил он.
"Предстоит большая работа правительства, непосредственного куратора Крыма и Севастополя, вице-премьера Марата Хуснуллина. Все это будет согласовано с правительством Крыма, главой республики, Госсоветом Крыма, а также властями Севастополя. Только после этого программу представят на утверждение в Госдуму", - уточнил Ивлев.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания 14 января поддержал инициативу заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя на три года – до 2030 года.
Глава государства отметил, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, валовый региональный продукт в Крыму вырос в 3,7 раза, в Севастополе – в 8,7 раза.
Кроме того, с 2014 года существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов: в Республике Крым в пять раз, а в Севастополе – в 4,5 раза.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымНовости КрымаЛеонид ИвлевГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"Экономика КрымаГосударственная Дума РФГосударственная экспертиза города СевастополяСевастополь
 
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