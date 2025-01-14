Рейтинг@Mail.ru
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250114/putin-podderzhal-prodlenie-programmy-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143349801.html
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:53
2025-01-14T20:03
новости
крым
севастополь
новости крыма
владимир путин (политик)
россия
марат хуснуллин
господдержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102462/33/1024623381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b57cb9ab09d346e6d50e9c8f75fe0945.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов зампредседателя правительства обратился к главе государства с инициативой продлить госпрограмму, рассчитанную до 2027 года, еще на три года."У нас и нацпроекты до 2030 года, и нам и программу надо (продлить), что было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах", – пояснил Хуснуллин."Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102462/33/1024623381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a31e38054a9a17d917fd3ed4da9665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, севастополь, новости крыма, владимир путин (политик), россия, марат хуснуллин, господдержка
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

19:53 14.01.2025 (обновлено: 20:03 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри
Вид на гору Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов зампредседателя правительства обратился к главе государства с инициативой продлить госпрограмму, рассчитанную до 2027 года, еще на три года.
"У нас и нацпроекты до 2030 года, и нам и программу надо (продлить), что было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах", – пояснил Хуснуллин.
"Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрымСевастопольНовости КрымаВладимир Путин (политик)РоссияМарат ХуснуллинГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:32Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы
21:16Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму
21:05Развитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина
20:54Переговоры по Украине: как будет действовать Трамп – мнение
20:39Что заявил кандидат на пост главы Пентагона о России и ядерной угрозе
20:20"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО
20:15Крым получил 674 миллиардов инвестиций за три года – вложат до триллиона
20:06Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
19:53Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
19:45В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
19:38Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
19:24Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
19:17Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
19:15"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
19:10В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
19:07Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
19:01Путин провел совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
18:43ВСУ обстреляли села Херсонской области: пострадали мирные жители
18:31В Севастополе на набережной обнаружили мертвую рыбу
18:22При детонации промышленной взрывчатки погибли люди в Томской области
Лента новостейМолния