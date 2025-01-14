https://crimea.ria.ru/20250114/putin-podderzhal-prodlenie-programmy-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143349801.html
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:53
2025-01-14T19:53
2025-01-14T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов зампредседателя правительства обратился к главе государства с инициативой продлить госпрограмму, рассчитанную до 2027 года, еще на три года."У нас и нацпроекты до 2030 года, и нам и программу надо (продлить), что было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах", – пояснил Хуснуллин."Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, крым, севастополь, новости крыма, владимир путин (политик), россия, марат хуснуллин, господдержка
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
19:53 14.01.2025 (обновлено: 20:03 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.
В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов зампредседателя правительства обратился к главе государства с инициативой продлить госпрограмму, рассчитанную до 2027 года, еще на три года.
"У нас и нацпроекты до 2030 года, и нам и программу надо (продлить), что было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах", – пояснил Хуснуллин.
"Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин.
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