https://crimea.ria.ru/20250114/putin-podderzhal-prodlenie-programmy-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143349801.html

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:53

2025-01-14T19:53

2025-01-14T20:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития двух регионов зампредседателя правительства обратился к главе государства с инициативой продлить госпрограмму, рассчитанную до 2027 года, еще на три года."У нас и нацпроекты до 2030 года, и нам и программу надо (продлить), что было синхронизировано и увязано, чтобы мы жили в одних координатах", – пояснил Хуснуллин."Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято", – ответил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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