https://crimea.ria.ru/20250114/putin-provodit-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143330668.html
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:01
2025-01-14T19:01
2025-01-14T19:02
прямая трансляция
видео
владимир путин (политик)
россия
крым
севастополь
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
сергей аксенов
михаил развожаев
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Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя.Участники совещания обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава государства выступит со вступительным словом, затем о развитии регионов расскажут глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прямая трансляция, видео, владимир путин (политик), россия, крым, севастополь, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", сергей аксенов, михаил развожаев
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - трансляция
19:01 14.01.2025 (обновлено: 19:02 14.01.2025)