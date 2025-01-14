https://crimea.ria.ru/20250114/putin-provodit-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-kryma-i-sevastopolya-1143330668.html

Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:01

2025-01-14T19:01

2025-01-14T19:02

прямая трансляция

видео

владимир путин (политик)

россия

крым

севастополь

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

сергей аксенов

михаил развожаев

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Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя.Участники совещания обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава государства выступит со вступительным словом, затем о развитии регионов расскажут глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

россия

крым

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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