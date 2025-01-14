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Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:01
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прямая трансляция
видео
владимир путин (политик)
россия
крым
севастополь
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
сергей аксенов
михаил развожаев
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Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя.Участники совещания обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава государства выступит со вступительным словом, затем о развитии регионов расскажут глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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прямая трансляция, видео, владимир путин (политик), россия, крым, севастополь, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", сергей аксенов, михаил развожаев
Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя

Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя - трансляция

19:01 14.01.2025 (обновлено: 19:02 14.01.2025)
 
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Во вторник президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития Республики Крым и Севастополя.
Участники совещания обсудят проблемные вопросы и перспективные задачи на будущее, сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава государства выступит со вступительным словом, затем о развитии регионов расскажут глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Прямая трансляцияВидеоВладимир Путин (политик)РоссияКрымСевастопольГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"Сергей АксеновМихаил Развожаев
 
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