https://crimea.ria.ru/20250114/moe-mesto-zdes-kak-v-krymu-gotovyat-kontraktnikov-dlya-svo-1143346590.html

"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО

"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО - РИА Новости Крым, 14.01.2025

"Мое место здесь": как в Крыму готовят контрактников для СВО

- Единственная, кто до сих пор не знает об этом, это моя мама. Я до сих пор не знаю, как ей сказать. Для меня это самый сложный вопрос. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T20:20

2025-01-14T20:20

2025-01-14T20:20

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- Единственная, кто до сих пор не знает об этом, это моя мама. Я до сих пор не знаю, как ей сказать. Для меня это самый сложный вопрос.С Евгением мы разговариваем в пункте отбора на службу в армии по контракту. Он только что подписал этот документ, который многое меняет в его жизни.- Папа знает, он у меня сам в горячих точках был, в Чечню в командировки ездил. Он меня поддержал. Брат знает, жена отпустила. А вот как сказать маме, не знаю. Ну сегодня попрошу брата, чтоб был там с ней рядом, и скажу.Мы предупреждаем: надо сделать это раньше, чем будет опубликован этот материал. Тем более, что уже завтра новобранцев отправят в учебный центр – в пункт они прибыли с вещами.Ежедневно контракт с Министерством обороны в Крыму заключают десятки человек, у каждого из которых – своя история за плечами, свой жизненный опыт. Зачем идут в армию представители сугубо мирных профессий – мужчины рассказали корреспонденту РИА Новости Крым.Строил "Тавриду", теперь идет защищать РодинуЕвгений Мельников в армии не служил и всю жизнь занимался исключительно мирными делами: возил на грузовиках продукты, занимался доставкой, с 2018 года работал на строительстве федеральной трассы "Таврида". Для этого он и приехал в Крым из родного Ульяновска. Здесь познакомился с будущей супругой и обзавелся семьей.- Я больше 20 лет за рулем, у меня категории B, C. Пришел в военкомат, спрашиваю, водители нужны? Очень нужны, говорят. Для меня это новый опыт, может, танк научусь водить или БТР, не знаю, - посмеивается он.Семья отпустила со слезами, а матери еще только предстоит узнать, что сын ушел на СВО.Опытный водитель большегрузов и на гражданке зарабатывает неплохо, подчеркивает он, так что рисковать жизнью из-за денег нет никакого смысла. Поэтому для Жени поход на СВО – вопрос принципиальный: чтобы было, о чем детям рассказать. Но рассуждать на такие темы парень не любит – надо просто делать свое дело, говорит он."Пора заканчивать"Коренной житель Питера Михаил Еремин в Крым приехал во время пандемии Covid-19: вызвали по работе. Он профессиональный охранник 6-го разряда, то есть человек, который имеет право применять табельное оружие.-У вас тут больницы закрывались, надо было пропускные системы переоборудовать для приема больных с Covid. Поэтому меня сюда и перевели.Срочную службу Михаил Еремин служил в Калининграде, в ракетных войсках. Но это было почти пятнадцать лет назад, с тех пор многое изменилось. А Михаил за годы работы в охране стал оператором БПЛА, которые используются для наблюдения за объектами охраны. Такие люди нам нужны, сказали ему в военкомате.- Я принял для себя такое решение, потому что пора уже заканчивать это дело и всех ребят возвращать домой. Потому что у меня у самого уже очень много друзей туда ушло. Родина позвала, я так считаю.Как заключить контракт- У людей есть чувство долга перед своей страной, чувство ответственности перед своими детьми, - сказал журналистам начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Крым, подполковник Сергей Каштанов.Мотивация для службы в зоне специальной военной операции очень высокая. Заключить контракт с Министерством обороны имеют право граждане от 18 до 65 лет, но чаще всего приходят мужчины среднего возраста. Это золотой фонд – люди в хорошей физической форме, уже имеющие жизненный опыт и профессиональные навыки.Хотя люди приходят на службу не ради денег, но при этом материальное обеспечение военнослужащих и членов их семей – это долг государства перед своими защитниками.- У нас в Крыму участники СВО получают 400 000 рублей - единовременная выплата из бюджета республики, и федеральная выплата - это еще 400 000 рублей. Также в Крыму есть специализированная льгота - всем, кто призывается через наш пункт отбора, выделяется земля в Республике Крым.Самый важный навыкВ учебном центре с новобранцами работают опытные инструкторы, сами побывавшие "за ленточкой". Боец с позывным "Квадрат" на передовой служил оператором БПЛА, а здесь рассказывает и показывает новобранцам, как от них защититься. Но самый главный навык в бою – это умение оказать самому себе первую помощь. Иначе не выжить, объясняет "Квадрат".На наших глазах так называемые "боевые двойки" штурмуют опорный пункт условного противника. В идеале, объясняет "Квадрат", должно быть две пары бойцов, которые идут вперед, и еще один - пятый –их направляет и прикрывает, часто с помощью беспилотника. Но все зависит от конкретной ситуации на поле боя. Надо быть очень внимательным и всегда чувствовать своего боевого товарища.Поодаль тренируются пары пулеметчиков. Слышны команды: выстрел справа, выстрел сзади, стоя, лежа, на колено. Бойцы стараются поворачиваться синхронно и реагировать быстро. На полигоне они всего пятый день, но уже многое умеют.- Сложно довольно-таки, потому что я срочную не служил, - отвечая на мой вопрос, боец под маской явно улыбается.- А вы по профессии кто?Будь здоров, парень, мысленно желаю ему я. Для нас всех очень важно, чтобы ты и другие такие же парни, как ты, были в это трудное время каждый на своем месте.Чтобы матери могли вами гордиться.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Финальный залп из снарядов и винегрет: как отмечают Новый год на фронте Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армииЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя

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2025

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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