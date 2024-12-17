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Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
Участника специальной военной операции из числа крымских татар, лейтенанта с позывным "Джим", наградили медалью Жукова за то, что он выносил с поля боя тела... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T18:29
2024-12-17T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Участника специальной военной операции из числа крымских татар, лейтенанта с позывным "Джим", наградили медалью Жукова за то, что он выносил с поля боя тела погибших товарищей. Об этом боец рассказал журналистам в кулуарах съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар, в котором он принимал участие.За то, что боец выносил тела погибших сослуживцев с поля боя, его наградили медалью Жукова."Конечно, это тяжело психологически, не каждый осилит такую работу. Но это мой долг. Кто-то должен забирать ребят", - рассказал военнослужащий.У "Джима" есть еще два старших брата, они тоже военные, участвуют в специальной военной операции. Все трое ранее получили ранения.В Симферополе во вторник прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.Глава Крыма Сергей Аксенов вручил бойцам из числа крымских татар государственные награды республики – медали "За мужество и доблесть".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары поддерживают проведение СВО на УкраинеГерои СВО являются подлинной элитой России – ПутинСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой России
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60
крым, герои сво, награды, общество, новости крыма, новости сво, участники сво
Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии

Крымского татарина-ветерана спецоперации наградили медалью Жукова

18:29 17.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедаль Жукова
Медаль Жукова - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Участника специальной военной операции из числа крымских татар, лейтенанта с позывным "Джим", наградили медалью Жукова за то, что он выносил с поля боя тела погибших товарищей. Об этом боец рассказал журналистам в кулуарах съезда депутатов всех уровней из числа крымских татар, в котором он принимал участие.
"С детства мечтал связать свою жизнь с армией. В 2016 году пошел на срочную службу, был простым рядовым, потом подписал контракт, сейчас являюсь офицером. Очень горжусь тем, что служу в Вооруженных силах Российской Федерации и тем, что защищаю интересы нашей страны", - сказал "Джим".
За то, что боец выносил тела погибших сослуживцев с поля боя, его наградили медалью Жукова.
© РИА Новости КрымКрымского татарина-ветерана спецоперации наградили медалью Жукова
Крымского татарина-ветерана спецоперации наградили медалью Жукова - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым
Крымского татарина-ветерана спецоперации наградили медалью Жукова
"Конечно, это тяжело психологически, не каждый осилит такую работу. Но это мой долг. Кто-то должен забирать ребят", - рассказал военнослужащий.
У "Джима" есть еще два старших брата, они тоже военные, участвуют в специальной военной операции. Все трое ранее получили ранения.
"Конечно, родители за нас переживают, волнуются. Но они понимают, что у нас такая профессия – защищать Родину", - добавил герой.
В Симферополе во вторник прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем приняли участие около 400 человек, в том числе более 200 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Турции и Таджикистана, общественники, участники СВО.
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил бойцам из числа крымских татар государственные награды республики – медали "За мужество и доблесть".
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