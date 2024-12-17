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Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине

Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине

Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:55

2024-12-17T15:55

2024-12-17T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов. Об этом говорится в заявлении, принятом делегатами съезда.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отмечается в заявлении, крымские татары четко понимают, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.Делегаты призвали сплотиться и поддержать все решения президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, направленные на защиту людей всех национальностей.Также съезд выразил уверенность, что действия Вооруженных сил России будут способствовать скорейшему установлению мира и взаимопонимания на Украине, и что все цели СВО будут достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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