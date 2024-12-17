https://crimea.ria.ru/20241217/krymskie-tatary-podderzhivayut-provedenie-svo-na-ukraine-1142672513.html
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:55
2024-12-17T15:55
2024-12-17T15:55
новости сво
крым
крымские татары
новости крыма
политика
съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142688448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a7d4fb57d8c12c6eafe67e64e03c2bfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов. Об этом говорится в заявлении, принятом делегатами съезда.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отмечается в заявлении, крымские татары четко понимают, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.Делегаты призвали сплотиться и поддержать все решения президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, направленные на защиту людей всех национальностей.Также съезд выразил уверенность, что действия Вооруженных сил России будут способствовать скорейшему установлению мира и взаимопонимания на Украине, и что все цели СВО будут достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142688448_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a1f95793145fd6edcc4745f43220aea5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, крым, крымские татары, новости крыма, политика, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , симферополь
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
Крымские татары поддерживают СВО и освобождение Украины от неонацистов – заявление
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов. Об этом говорится в заявлении, принятом делегатами съезда.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
Как отмечается в заявлении, крымские татары четко понимают, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.
"Целиком и полностью поддерживаем наших защитников, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, восстанавливают историческую справедливость, обеспечивая защиту интересов нашего государства и мирных граждан", – говорится в документе.
Делегаты призвали сплотиться и поддержать все решения президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, направленные на защиту людей всех национальностей.
Также съезд выразил уверенность, что действия Вооруженных сил России будут способствовать скорейшему установлению мира и взаимопонимания на Украине, и что все цели СВО будут достигнуты.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.