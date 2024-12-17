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Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2024
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Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине
Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и... РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T15:55
2024-12-17T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов. Об этом говорится в заявлении, принятом делегатами съезда.В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отмечается в заявлении, крымские татары четко понимают, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.Делегаты призвали сплотиться и поддержать все решения президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, направленные на защиту людей всех национальностей.Также съезд выразил уверенность, что действия Вооруженных сил России будут способствовать скорейшему установлению мира и взаимопонимания на Украине, и что все цели СВО будут достигнуты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, крым, крымские татары, новости крыма, политика, съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар , симферополь
Крымские татары поддерживают проведение СВО на Украине

Крымские татары поддерживают СВО и освобождение Украины от неонацистов – заявление

15:55 17.12.2024
 
© РИА Новости КрымСъезд депутатов крымских татар в Симферополе
Съезд депутатов крымских татар в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар, выступающий от имени крымско-татарского народа, поддерживает проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов. Об этом говорится в заявлении, принятом делегатами съезда.
В Симферополе во вторник проходит съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.
Как отмечается в заявлении, крымские татары четко понимают, что проведение специальной военной операции направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.

"Целиком и полностью поддерживаем наших защитников, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, восстанавливают историческую справедливость, обеспечивая защиту интересов нашего государства и мирных граждан", – говорится в документе.

Делегаты призвали сплотиться и поддержать все решения президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина, направленные на защиту людей всех национальностей.
Также съезд выразил уверенность, что действия Вооруженных сил России будут способствовать скорейшему установлению мира и взаимопонимания на Украине, и что все цели СВО будут достигнуты.
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Новости СВОКрымКрымские татарыНовости КрымаПолитикаСъезд депутатов всех уровней из числа крымских татарСимферополь
 
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