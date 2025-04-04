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В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения

В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения

Более 150 миллионов рублей выделили на модернизацию здравоохранения в Севастополе на 2025 год. Об этом на правительственном совещании заявил директор... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T20:28

2025-04-04T20:28

2025-04-04T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Более 150 миллионов рублей выделили на модернизацию здравоохранения в Севастополе на 2025 год. Об этом на правительственном совещании заявил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.Также, добавил он, за счет перераспределения средств выделено около 13 миллионов рублей на закупку термоскопов, микроскопов, анализаторов и другого медицинского оборудования.На оплату госконтрактов по медреабилитации выделено в 2025 году больше 10 миллионов рублей. Средства пойдут на системы мультимодальной физиотерапии, систему глубокой электромагнитной стимуляции тканей, добавил директор департамента здравоохранения Севастополя."Мы выделили больше 2 миллионов рублей на оказание медицинской соцпомощи женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях в период беременности и послеродовый период", – отметил Денисов.На выплату грантов целевого набора студентов-медиков тоже предусмотрели средства.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона, добавил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за год провели более 1,5 млн бесплатных сложных операцийВ Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплатыДетская поликлиника в Керчи открылась после капремонта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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