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В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения
В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения
Более 150 миллионов рублей выделили на модернизацию здравоохранения в Севастополе на 2025 год. Об этом на правительственном совещании заявил директор... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T20:28
2025-04-04T19:45
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Более 150 миллионов рублей выделили на модернизацию здравоохранения в Севастополе на 2025 год. Об этом на правительственном совещании заявил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.Также, добавил он, за счет перераспределения средств выделено около 13 миллионов рублей на закупку термоскопов, микроскопов, анализаторов и другого медицинского оборудования.На оплату госконтрактов по медреабилитации выделено в 2025 году больше 10 миллионов рублей. Средства пойдут на системы мультимодальной физиотерапии, систему глубокой электромагнитной стимуляции тканей, добавил директор департамента здравоохранения Севастополя."Мы выделили больше 2 миллионов рублей на оказание медицинской соцпомощи женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях в период беременности и послеродовый период", – отметил Денисов.На выплату грантов целевого набора студентов-медиков тоже предусмотрели средства.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона, добавил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России за год провели более 1,5 млн бесплатных сложных операцийВ Крыму 12 тысяч медиков получают социальные выплатыДетская поликлиника в Керчи открылась после капремонта
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, медицина
В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения

В Севастополе увеличили расходы на модернизацию здравоохранения на 150 миллионов рублей

20:28 04.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе досрочно открылась детская поликлиника после капремонта
В Севастополе досрочно открылась детская поликлиника после капремонта
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Более 150 миллионов рублей выделили на модернизацию здравоохранения в Севастополе на 2025 год. Об этом на правительственном совещании заявил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

"Увеличение расходов на оказание специализированной медпомощи отдельным категориям граждан за счет федерального бюджета на 132 миллиона рублей. На выполнения условий софинансирования модернизации первичного звена нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" на 4 миллиона рублей", – сказал Денисов.

Также, добавил он, за счет перераспределения средств выделено около 13 миллионов рублей на закупку термоскопов, микроскопов, анализаторов и другого медицинского оборудования.
На оплату госконтрактов по медреабилитации выделено в 2025 году больше 10 миллионов рублей. Средства пойдут на системы мультимодальной физиотерапии, систему глубокой электромагнитной стимуляции тканей, добавил директор департамента здравоохранения Севастополя.
"Мы выделили больше 2 миллионов рублей на оказание медицинской соцпомощи женщинам, находящимся в трудных жизненных ситуациях в период беременности и послеродовый период", – отметил Денисов.
На выплату грантов целевого набора студентов-медиков тоже предусмотрели средства.
"Целевой набор мы открываем каждый год. После учебы доктора придут работать в городские больницы и поликлиники. В этом году комиссия будет набирать еще 50 молодых специалистов. Деньги в бюджете есть", – подчеркнул губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. 300 миллионов рублей, которые выделят больницам Крыма, направят на закупку техники в 13 медучреждениях и ремонт диагностических аппаратов в пяти медорганизациях региона, добавил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
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