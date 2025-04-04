https://crimea.ria.ru/20250404/v-kerchi-otkryli-novyy-detskiy-sad-1145440207.html

В Керчи открыли новый детский сад

В Керчи открыли новый детский сад - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Керчи открыли новый детский сад

В Керчи открыли новый детский сад "Пчелка" на 260 мест. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T20:48

2025-04-04T20:48

2025-04-04T20:48

керчь

олег каторгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Керчи открыли новый детский сад "Пчелка" на 260 мест. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.В новом учреждении оборудованы просторные игровые комнаты, уютные спальни, пищеблок с новым оборудованием, детские площадки для каждой группы. По словам мэра, объект являлся многолетним долгостроем и достроен благодаря поддержке властей Крыма.1 апреля в Крыму открылся 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения республики с Россией. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования в небольшом крымском городе Саки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за 11 лет получил более 700 новых объектов инфраструктурыКогда в Севастополе появится новый детсад на 260 местВ собственность трех муниципалитетов Крыма передадут здания для детсадов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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