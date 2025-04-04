В Керчи открыли новый детский сад
В Керчи открыли новый детский сад на 260 мест
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Керчи открыли новый детский сад "Пчелка" на 260 мест. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
"Сегодня в торжественной обстановке открыли новый детский сад комбинированного вида № 8 "Пчелка". Большое двухэтажное здание, построенное по современному проекту, рассчитано на 260 мест и 14 групп", – говорится в сообщении.
В новом учреждении оборудованы просторные игровые комнаты, уютные спальни, пищеблок с новым оборудованием, детские площадки для каждой группы. По словам мэра, объект являлся многолетним долгостроем и достроен благодаря поддержке властей Крыма.
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли новый детский сад
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В Керчи открыли новый детский сад
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли новый детский сад
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В Керчи открыли новый детский сад
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаВ Керчи открыли новый детский сад
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В Керчи открыли новый детский сад
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
1 апреля в Крыму открылся 173-й новый детский сад за 11 лет после воссоединения республики с Россией. Его работа позволит сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования в небольшом крымском городе Саки.
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