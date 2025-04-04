В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Юрия Красовского
21:31 04.04.2025 (обновлено: 21:37 04.04.2025)
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с воином – героем спецоперации Юрием Красовским. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Юрий Красовский вырос в селе Уваровка в многодетной семье. Работал в МУП "Вода Нижнегорья". В зоне спецоперации герой сражался в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
© Глава администрации Нижнегорского района Республики КрымЮрий Красовский
© Глава администрации Нижнегорского района Республики Крым
Юрий Красовский
"Его знали как очень доброго и отзывчивого человека с активной гражданской позицией. Будучи настоящим патриотом, он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Он действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, храня верность воинской чести и присяге", – написал глава администрации района.
Погиб Юрий Красовский при выполнении боевой задачи на Курском направлении.