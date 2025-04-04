В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

"Его знали как очень доброго и отзывчивого человека с активной гражданской позицией. Будучи настоящим патриотом, он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Он действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, храня верность воинской чести и присяге", – написал глава администрации района.