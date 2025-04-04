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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 04.04.2025
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации
В Нижнегорском районе Крыма простились с воином – героем спецоперации Юрием Красовским. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T21:31
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антон кравец
нижнегорский район
новости крыма
герои сво
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утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с воином – героем спецоперации Юрием Красовским. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.Юрий Красовский вырос в селе Уваровка в многодетной семье. Работал в МУП "Вода Нижнегорья". В зоне спецоперации герой сражался в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.Погиб Юрий Красовский при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
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РИА Новости Крым
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антон кравец, нижнегорский район, новости крыма, герои сво, память, утраты, новости сво
В Нижнегорском районе Крыма простились с героем спецоперации

В Нижнегорском районе Крыма проводили в последний путь героя спецоперации Юрия Красовского

21:31 04.04.2025 (обновлено: 21:37 04.04.2025)
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваГвоздики
Гвоздики
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с воином – героем спецоперации Юрием Красовским. Об этом сообщил глава районной администрации Антон Кравец.
Юрий Красовский вырос в селе Уваровка в многодетной семье. Работал в МУП "Вода Нижнегорья". В зоне спецоперации герой сражался в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.
© Глава администрации Нижнегорского района Республики КрымЮрий Красовский
Юрий Красовский
© Глава администрации Нижнегорского района Республики Крым
Юрий Красовский

"Его знали как очень доброго и отзывчивого человека с активной гражданской позицией. Будучи настоящим патриотом, он не мог оставаться в стороне, когда Отечество в опасности. Он действовал смело и решительно, в самых сложных ситуациях проявлял стойкость и бесстрашие, храня верность воинской чести и присяге", – написал глава администрации района.

Погиб Юрий Красовский при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
Антон КравецНижнегорский районНовости КрымаГерои СВОПамятьУтратыНовости СВО
 
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