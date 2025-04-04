Рейтинг@Mail.ru
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250404/krym-na-vykhodnykh-zhdet-pokholodanie-i-nizkoe-atmosfernoe-davlenie-1145442112.html
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T18:31
2025-04-04T18:31
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
новости крыма
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f5f6876f7eb85ead2c608a79f8700410.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Термометры будут показывать от 5 до 8 градусов тепла ночью. Днем столбики поднимутся до 11 и 14 градусов, но это недобор до уровня, который полагается в первой декаде апреля, пояснил эксперт."В воскресенье ситуация похуже. Начнет оказывать влияние теплый сектор циклона. Атмосферное давление станет понижаться, что незамедлительно почувствуют метеозависимые люди. Если ночью без осадков и +6...+9 градусов, то в дневные часы +12...+15", – добавил Тишковец.Кроме того, специалист прогнозирует кратковременные дожди с ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронтНа Крым идет циклон - что будет с погодой
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_6ba05c626dce8fe964b9ebad7b1c1614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление

Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление – ФОБОС

18:31 04.04.2025
 
© Официальный канал администрации Тимашевского районаДождь
Дождь
© Официальный канал администрации Тимашевского района
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Термометры будут показывать от 5 до 8 градусов тепла ночью. Днем столбики поднимутся до 11 и 14 градусов, но это недобор до уровня, который полагается в первой декаде апреля, пояснил эксперт.
"В воскресенье ситуация похуже. Начнет оказывать влияние теплый сектор циклона. Атмосферное давление станет понижаться, что незамедлительно почувствуют метеозависимые люди. Если ночью без осадков и +6...+9 градусов, то в дневные часы +12...+15", – добавил Тишковец.
Кроме того, специалист прогнозирует кратковременные дожди с ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.

"Это будет предтечей наступающего с севера холодного атмосферного фронта, который принесет на следующей неделе много неприятных сюрпризов от небесной канцелярии", – подытожил Тишковец.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный шторм
Мокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронт
На Крым идет циклон - что будет с погодой
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаКрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
19:10Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
18:53Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%
18:31Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
18:10В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц
17:47Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
17:22"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера
17:04Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
16:43Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
16:27Симферополь частично обесточен
16:12Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
15:47В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
15:31"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
15:20Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
15:10По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
14:57Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков
14:43Киев теряет людей и технику на курском направлении
14:32Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
14:20Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
14:11Крымский мост: очередь за час выросла почти в четыре раза
Лента новостейМолния