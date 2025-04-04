https://crimea.ria.ru/20250404/krym-na-vykhodnykh-zhdet-pokholodanie-i-nizkoe-atmosfernoe-davlenie-1145442112.html

Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление

Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление

На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T18:31

2025-04-04T18:31

2025-04-04T18:31

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

новости крыма

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Термометры будут показывать от 5 до 8 градусов тепла ночью. Днем столбики поднимутся до 11 и 14 градусов, но это недобор до уровня, который полагается в первой декаде апреля, пояснил эксперт."В воскресенье ситуация похуже. Начнет оказывать влияние теплый сектор циклона. Атмосферное давление станет понижаться, что незамедлительно почувствуют метеозависимые люди. Если ночью без осадков и +6...+9 градусов, то в дневные часы +12...+15", – добавил Тишковец.Кроме того, специалист прогнозирует кратковременные дожди с ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронтНа Крым идет циклон - что будет с погодой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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