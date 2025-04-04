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Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T18:31
2025-04-04T18:31
2025-04-04T18:31
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Термометры будут показывать от 5 до 8 градусов тепла ночью. Днем столбики поднимутся до 11 и 14 градусов, но это недобор до уровня, который полагается в первой декаде апреля, пояснил эксперт."В воскресенье ситуация похуже. Начнет оказывать влияние теплый сектор циклона. Атмосферное давление станет понижаться, что незамедлительно почувствуют метеозависимые люди. Если ночью без осадков и +6...+9 градусов, то в дневные часы +12...+15", – добавил Тишковец.Кроме того, специалист прогнозирует кратковременные дожди с ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обвал холода и сильные дожди - на Крым идет трехдневный штормМокрый снег и заморозки – на Крым идет холодный фронтНа Крым идет циклон - что будет с погодой
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым, погода в крыму, крымская погода
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым.
На выходных температура воздуха в Крыму упадет ниже климатической нормы и понизится атмосферное давление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Термометры будут показывать от 5 до 8 градусов тепла ночью. Днем столбики поднимутся до 11 и 14 градусов, но это недобор до уровня, который полагается в первой декаде апреля, пояснил эксперт.
"В воскресенье ситуация похуже. Начнет оказывать влияние теплый сектор циклона. Атмосферное давление станет понижаться, что незамедлительно почувствуют метеозависимые люди. Если ночью без осадков и +6...+9 градусов, то в дневные часы +12...+15", – добавил Тишковец.
Кроме того, специалист прогнозирует кратковременные дожди с ветром, порывы которого достигнут 17 метров в секунду.
"Это будет предтечей наступающего с севера холодного атмосферного фронта, который принесет на следующей неделе много неприятных сюрпризов от небесной канцелярии", – подытожил Тишковец.
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