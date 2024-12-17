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В Крыму открылся съезд крымско-татарских депутатов всех уровней

В Крыму открылся съезд крымско-татарских депутатов всех уровней - РИА Новости Крым, 17.12.2024

В Крыму открылся съезд крымско-татарских депутатов всех уровней

В Симферополе начал работу съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T14:15

2024-12-17T14:15

2024-12-17T15:54

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съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе начал работу съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Мероприятие проходит в здании Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова.В съезде принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Крыма, а также представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы и Херсонской областной думы, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции и других стран, лидеры общественного мнения, участники специальной военной операции.Как указали организаторы, цель мероприятия – декларирование единой позиции крымских татар по вопросам внутриполитической и международной повестки."Это станет, в том числе, ответом на многочисленные вбросы недружественных стран и отдельных политиков, которые пытаются говорить от имени крымско-татарского народа", – отметили в оргкомитете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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