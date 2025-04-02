Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
На Украине не проводится подготовка к президентским выборам – офис Зеленского
19:27 02.04.2025 (обновлено: 19:29 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам президента. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя соответствующую публикацию в журнале The Economist.
Ранее британское издание со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. По данным источников, он созвал совещание на прошлой неделе, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня
"Нет сегодня никакой организационной подготовки к избирательному процессу… Нет возможности организовать с точки зрения безопасности избирательный процесс", – сказал Подоляк в комментарии украинским СМИ.
По его словам, "военное положение продолжается". При этом после его завершения, если за это проголосуют в Верховной раде, понадобится примерно полгода, чтобы подготовиться к выборам, отметил политик. Кроме того, параллельно будут разрабатываться и рассматриваться "изменения в законодательство о выборах, поскольку это будут послевоенные выборы", указал Подоляк.
"До момента прекращения огня, до момента даже временного перемирия никто не будет отменять военное положение", – подчеркнул он.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Он также предложил несогласным с отменой волеизъявления в стране "выбрать другое гражданство".
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что в ответ на это предложение украинцы могли бы сменить гражданство вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. По словам эксперта, Зеленский не проводит выборы, так как боится очевидного проигрыша, поскольку рейтинг его основных конкурентов существенно выше.
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