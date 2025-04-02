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Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского
На Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам президента. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк,... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T19:27
2025-04-02T19:29
украина
новости
михаил подоляк
выборы
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам президента. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя соответствующую публикацию в журнале The Economist.Ранее британское издание со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. По данным источников, он созвал совещание на прошлой неделе, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огняПо его словам, "военное положение продолжается". При этом после его завершения, если за это проголосуют в Верховной раде, понадобится примерно полгода, чтобы подготовиться к выборам, отметил политик. Кроме того, параллельно будут разрабатываться и рассматриваться "изменения в законодательство о выборах, поскольку это будут послевоенные выборы", указал Подоляк.В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Он также предложил несогласным с отменой волеизъявления в стране "выбрать другое гражданство".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что в ответ на это предложение украинцы могли бы сменить гражданство вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. По словам эксперта, Зеленский не проводит выборы, так как боится очевидного проигрыша, поскольку рейтинг его основных конкурентов существенно выше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия продолжит добиваться денацификации Украины – ЛавровУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на УкраинеМосква добьется устранения первопричин украинского конфликта – Лавров
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украина, новости, михаил подоляк, выборы, владимир зеленский
Готовится ли Киев к выборам президента – ответ офиса Зеленского

На Украине не проводится подготовка к президентским выборам – офис Зеленского

19:27 02.04.2025 (обновлено: 19:29 02.04.2025)
 
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Здание Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. На Украине не проводится никакой организационной подготовки к выборам президента. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя соответствующую публикацию в журнале The Economist.
Ранее британское издание со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что Зеленский в случае полного прекращения огня планирует провести выборы на Украине в июле, чтобы избежать конкуренции. По данным источников, он созвал совещание на прошлой неделе, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня

"Нет сегодня никакой организационной подготовки к избирательному процессу… Нет возможности организовать с точки зрения безопасности избирательный процесс", – сказал Подоляк в комментарии украинским СМИ.

По его словам, "военное положение продолжается". При этом после его завершения, если за это проголосуют в Верховной раде, понадобится примерно полгода, чтобы подготовиться к выборам, отметил политик. Кроме того, параллельно будут разрабатываться и рассматриваться "изменения в законодательство о выборах, поскольку это будут послевоенные выборы", указал Подоляк.
"До момента прекращения огня, до момента даже временного перемирия никто не будет отменять военное положение", – подчеркнул он.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Владимир Зеленский, срок президентских полномочий которого истек в мае прошлого года, заявил, что украинцы якобы "не хотят выборов". Он также предложил несогласным с отменой волеизъявления в стране "выбрать другое гражданство".
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева высказала мнение, что в ответ на это предложение украинцы могли бы сменить гражданство вместе с территориями проживания, как это в свое время сделали Крым, Донбасс и Новороссия. По словам эксперта, Зеленский не проводит выборы, так как боится очевидного проигрыша, поскольку рейтинг его основных конкурентов существенно выше.
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