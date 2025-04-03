https://crimea.ria.ru/20250403/v-rayone-krusheniya-tu-22m3-v-dva-poselka-iz-trekh-vernuli-svet-1145406882.html

В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет

В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет

В районе крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области восстановили электроснабжение в двух поселках, еще одна деревня пока без света. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T06:22

2025-04-03T06:22

2025-04-03T06:28

авиакатастрофа

стратегический ракетоносец ту-22м3

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В районе крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области восстановили электроснабжение в двух поселках, еще одна деревня пока без света. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.Бомбардировщик Ту-22МЗ накануне потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района при выполнении планового полета. На борту было четыре члена экипажа, один летчик погиб. Во время падение самолет задел линию электропередачи, обесточив три населенных пункта.Глава области уточнил, что в деревне 203 дома, там живут 670 человек. Энергетики обещают восстановить электроснабжение к 14 часам.Он также рассказал, что к трем социальным объектам подключили генераторы. Еще один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится деревня Буреть, введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, стратегический ракетоносец ту-22м3, происшествия, игорь кобзев, иркутская область, новости, россия