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В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет
В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет
В районе крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области восстановили электроснабжение в двух поселках, еще одна деревня пока без света. Об... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T06:22
2025-04-03T06:28
авиакатастрофа
стратегический ракетоносец ту-22м3
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В районе крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области восстановили электроснабжение в двух поселках, еще одна деревня пока без света. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.Бомбардировщик Ту-22МЗ накануне потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района при выполнении планового полета. На борту было четыре члена экипажа, один летчик погиб. Во время падение самолет задел линию электропередачи, обесточив три населенных пункта.Глава области уточнил, что в деревне 203 дома, там живут 670 человек. Энергетики обещают восстановить электроснабжение к 14 часам.Он также рассказал, что к трем социальным объектам подключили генераторы. Еще один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство. В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится деревня Буреть, введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, стратегический ракетоносец ту-22м3, происшествия, игорь кобзев, иркутская область, новости, россия
В районе крушения Ту-22М3 в два поселка из трех вернули свет

В Иркутской области восстанавливают электроснабжение после крушения ракетоносца Ту-22М3

06:22 03.04.2025 (обновлено: 06:28 03.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В районе крушения стратегического ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области восстановили электроснабжение в двух поселках, еще одна деревня пока без света. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Бомбардировщик Ту-22МЗ накануне потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района при выполнении планового полета. На борту было четыре члена экипажа, один летчик погиб. Во время падение самолет задел линию электропередачи, обесточив три населенных пункта.
"На месте крушения самолета Ту-22М3 в Усольском районе продолжается ремонт линий электропередачи. В поселках Средний и Новомальтинск энергоснабжение в 04:40 уже удалось восстановить. Сейчас без света - только деревня Буреть", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.
Глава области уточнил, что в деревне 203 дома, там живут 670 человек. Энергетики обещают восстановить электроснабжение к 14 часам.
Он также рассказал, что к трем социальным объектам подключили генераторы. Еще один доставлен на местное сельхозпредприятие, чтобы не остановилось производство.
В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится деревня Буреть, введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия.
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АвиакатастрофаСтратегический ракетоносец Ту-22М3ПроисшествияИгорь КобзевИркутская областьНовостиРоссия
 
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