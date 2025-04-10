https://crimea.ria.ru/20250410/mnogodetnye-semi-smogut-besplatno-poseschat-muzei-po-vsey-rossii-1145576741.html

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России

Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для соответствующих РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T16:03

2025-04-10T16:03

2025-04-10T16:03

россия

многодетная семья

михаил мишустин

отдых

общество

новости

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для соответствующих федеральных организаций утвердило правительство РФ.Информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Также эти данные появятся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.Мишустин отметил, что сейчас некоторые музеи и парки устанавливают определенный график, под который родителям с детьми еще нужно подстраиваться. Например, только два льготных дня в месяц. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто, указал он.Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки для этой категории граждан. В нем участвуют федеральные и региональные учреждения культуры различной ведомственной принадлежности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, многодетная семья, михаил мишустин, отдых, общество, новости, соцзащита