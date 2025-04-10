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Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для соответствующих РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:03
2025-04-10T16:03
2025-04-10T16:03
россия
многодетная семья
михаил мишустин
отдых
общество
новости
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для соответствующих федеральных организаций утвердило правительство РФ.Информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Также эти данные появятся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.Мишустин отметил, что сейчас некоторые музеи и парки устанавливают определенный график, под который родителям с детьми еще нужно подстраиваться. Например, только два льготных дня в месяц. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто, указал он.Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки для этой категории граждан. В нем участвуют федеральные и региональные учреждения культуры различной ведомственной принадлежности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, многодетная семья, михаил мишустин, отдых, общество, новости, соцзащита
Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи по всей России
Многодетные семьи могут посещать музеи и парки бесплатно и в любой день – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России без ограничений по дням. Правила участия в этой инициативе для соответствующих федеральных организаций утвердило правительство РФ.
"Чтобы бесплатно посетить музей, парк или выставку, достаточно предъявить удостоверение единого образца, подтверждающее статус многодетной семьи. После этого организаторы выдадут билеты", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Информация о доступных музеях и парках будет размещаться и регулярно обновляться на официальных сайтах учреждений культуры. Также эти данные появятся в личных кабинетах родителей на портале госуслуг.
Мишустин отметил, что сейчас некоторые музеи и парки устанавливают определенный график, под который родителям с детьми еще нужно подстраиваться. Например, только два льготных дня в месяц. Теперь многодетные семьи смогут попасть в них бесплатно в любое удобное время, когда учреждение открыто, указал он.
Возможность бесплатного посещения музеев, выставок и парков многодетными семьями предоставляется в рамках эксперимента по повышению доступности мер социальной поддержки для этой категории граждан. В нем участвуют федеральные и региональные учреждения культуры различной ведомственной принадлежности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube