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В Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВО

В Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.04.2025

В Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВО

Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений относительно присутствия солдат КНР в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге... РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T14:11

2025-04-10T14:11

2025-04-10T14:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Китай призвал Киев не делать безответственных заявлений относительно присутствия солдат КНР в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, его слова приводит РИА Новости.Он напомнил, что Китай не является создателем украинского кризиса или его стороной и остается твердым сторонником урегулирования конфликта мирным путем.Также Линь Цзянь сообщил, что не обладает информацией о том, что Киев и Пекин обсуждают вопрос участия китайских военнослужащих в украинском конфликте и подчеркнул, правительство Китая всегда требует от своих граждан держаться подальше от районов вооруженных конфликтов и избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в зоне конфликта с Россией якобы взяли в плен двух граждан Китая. Позже прессе он также сказал, что Киев собирает сведения о военнослужащих из КНР, считая что их намного больше.Глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что ведомство вызвало временного поверенного в делах КНР для обсуждения данного вопроса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на УкраинеПутин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – ЛавровОт России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский, китай, украина, политика