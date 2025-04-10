https://crimea.ria.ru/20250410/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-dmitriem-kruchininym-1145572609.html
В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым - РИА Новости Крым, 10.04.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Кручинина, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T16:27
2025-04-10T16:27
2025-04-10T16:27
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Кручинина, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Дмитрий Кручинин родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 16, потом строительный техникум в Бахчисарае. Срочную службу проходил в Краснодарском крае, а после вернулся в родной город, работал в подразделении Росгвардии, позже в сфере строительства.В первые же месяцы осле начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны России и после прохождения подготовки был направлен служить в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Проявляя смелость и отвагу, Дмитрий Кручинин участвовал в боях везде, где выполняла боевые задачи прославленная бригада из Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, герои сво, память, новости сво, утраты, участники сво
В Севастополе простились с героем спецоперации Дмитрием Кручининым
Севастополь простился с героем спецоперации гранатометчиком Дмитрием Кручининым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии ефрейтора, гранатометчика Дмитрия Кручинина, погибшего в бою в Курской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Дмитрий Кручинин родился и вырос в Севастополе, окончил школу № 16, потом строительный техникум в Бахчисарае. Срочную службу проходил в Краснодарском крае, а после вернулся в родной город, работал в подразделении Росгвардии, позже в сфере строительства.
В первые же месяцы осле начала спецоперации он подписал контракт с Минобороны России и после прохождения подготовки был направлен служить в одно из подразделений морской пехоты Черноморского флота. Проявляя смелость и отвагу, Дмитрий Кручинин участвовал в боях везде, где выполняла боевые задачи прославленная бригада из Севастополя.
"Дмитрий Николаевич Кручинин геройски погиб в ожесточенном бою при отражении атаки укронацистов на Курскую область. Вечная память воину", – написал Развожаев в своем Тelegram-канале.
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