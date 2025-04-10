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Армия России движется вперед – за сутки Киев потерял еще 1375 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
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Армия России движется вперед – за сутки Киев потерял еще 1375 боевиков
Армия России движется вперед – за сутки Киев потерял еще 1375 боевиков - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Армия России движется вперед – за сутки Киев потерял еще 1375 боевиков
Еще 1375 боевиков, склады боеприпасов, технику и западное вооружения потеряли ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает в четверг... РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T15:10
2025-04-10T15:10
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Еще 1375 боевиков, склады боеприпасов, технику и западное вооружения потеряли ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 105 солдат противника, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.Военнослужащие "Запада" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, разбили 330 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов.Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери врага составили до 430 военных, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 170 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе французскую установку Caesar.Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 90 неонацистов, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Российские средства ПВО сбили девять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 812 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 752 танка и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ ударили по производству оперативно-тактических ракет на УкраинеЕще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФСырский признал колоссальные потери ВСУ на фронте
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Армия России движется вперед – за сутки Киев потерял еще 1375 боевиков

Украина лишилась еще 1375 боевиков за сутки боев в зоне спецоперации

15:10 10.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группировки войск "Запад"
Военнослужащий группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Еще 1375 боевиков, склады боеприпасов, технику и западное вооружения потеряли ВСУ за сутки боев на всех фронтах спецоперации. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 105 солдат противника, боевую бронированную машину, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Запада" улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие, склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, разбили 330 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, 23 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов.
Группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери врага составили до 430 военных, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника, ликвидировали до 170 солдат ВСУ, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, в том числе французскую установку Caesar.
Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 90 неонацистов, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Кроме того, российские военные поразили объекты инфраструктуры вражеского военного аэродрома, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники, скопления живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 144-х районах.
Российские средства ПВО сбили девять американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 200 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 812 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 752 танка и других боевых бронированных машин, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 434 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 876 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПВОГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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