Рейтинг@Mail.ru
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250410/esche-odin-naselennyy-punkt-v-sumskoy-oblasti-pereshel-pod-kontrol-vs-rf-1145570853.html
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:08
2025-04-10T13:17
сумская область
группировка войск "север"
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:240:2972:1912_1920x0_80_0_0_c97b4852a1f0e928cb764742da9a3721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.6 апреля стало известно об освобождении Басовки в Сумской области. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142686414_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48d7974a2674b235aadd68453cc44aaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сумская область, группировка войск "север", новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ

Под контроль российских военных в Сумской области перешел еще один населенный пункт

13:08 10.04.2025 (обновлено: 13:17 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Журавка Сумской области", – сказано в сообщении.
6 апреля стало известно об освобождении Басовки в Сумской области. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сумская областьГруппировка войск "Север"Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45В Крыму назвали интеграцию региона в РФ уникальным мировым успехом
14:37Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнение
14:23Крымские клиенты ВТБ более 270 тысяч раз выбрали категории кешбэка
14:11В Китае ответили Зеленскому после заявлений о военных из КНР в зоне СВО
13:57В Крыму собирают советские монеты для памятника на Поклонной горе
13:50Евросоюз приостанавливает введение ответных пошлин для США
13:27Потери ВСУ в Курской области превысили 73 тысячи боевиков
13:08Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
13:07"Бессмертный полк" в России пройдет в смешанном формате
13:00Аксенов назвал главный фактор успешного развития Крыма
12:59Легендарная группа "Сокол": в Крыму почтили память актеров-подпольщиков
12:45В Раде обрушились с критикой на Зеленского из-за "сепара из Украины"
12:43ВСУ нанесли 11 ударов по энергообъектам в восьми областях России
12:37Взрывы в Ленинском районе Крыма – жителей просят не паниковать
12:16Мэр Феодосии подал в отставку
12:14Когда пляжи в Крыму будут готовы к купальному сезону
11:5214-летний убийца 9-летнего мальчика в Подмосковье признал вину – Следком
11:43Россия и США провели обмен заключенными
11:36Крым поделится опытом с историческими регионами – Аксенов
11:30Когда запустят поезда из новых регионов в Крым и Москву
Лента новостейМолния