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Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.04.2025
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025
2025-04-10T13:08
2025-04-10T13:08
2025-04-10T13:17
сумская область
группировка войск "север"
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.6 апреля стало известно об освобождении Басовки в Сумской области. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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2025
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сумская область, группировка войск "север", новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ
Под контроль российских военных в Сумской области перешел еще один населенный пункт
13:08 10.04.2025 (обновлено: 13:17 10.04.2025)