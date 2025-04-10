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Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ

Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ - РИА Новости Крым, 10.04.2025

Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль ВС РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2025

2025-04-10T13:08

2025-04-10T13:08

2025-04-10T13:17

сумская область

группировка войск "север"

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.6 апреля стало известно об освобождении Басовки в Сумской области. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сумская область, группировка войск "север", новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу